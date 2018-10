Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu considera ca este necesara o analiza "temeinica" in PSD referitoare la absenteismul de la referendum. Ea se alatura unui grup de social-democrați care au cerut o analiza interna in PSD pentru a vedea daca partidul are vreo vina pentru slaba participare. Citește…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu considera ca este necesara o analiza "temeinica" in PSD referitoare la absenteismul de la referendum, precizand ca partidul nu s-a implicat in campania pentru consultarea populara pentru a nu o politiza. "Poate oamenii nu au fost suficient informati. In mediul rural…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca la nivelul Comisiei Europene nu exista "expertiza necesara pentru a analiza obiectiv și cuprinzator" modificarile aduse la București legilor Justiției. Liderul ALDE precizeaza ca observațiile Comisiei de la Veneția ar putea fi "integrate" in legislație, pentru a le…

- Senatorul PSD de București, Ecaterina Andronescu, susține ca in tentativa lui Liviu Dragnea de a o da jos pe Gabriela Firea de la conducerea PSD București nu știe daca vor mai continua telefoanele date de liderul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea:…

- Senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu considera ca protestul care a avut loc pe 10 august in Bucuresti "trebuie tratat cu toata responsabilitatea". Ea a declarat sambata, la Neptun, ca...

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marti, intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea partidului, altfel PSD va pierde...

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare deschisa catre membrii PSD, in care le explica ca violențele din Piața Victoriei au fost picatura care a umplut paharul. Andronescu ii cere in mod deschis demisia lui Liviu...

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, sambata seara, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea ar trebui sa iasa public si sa explice de ce a semnat protocolul cu SRI, in perioada in care era ministru al Dezvoltarii Regionale, pentru ca altfel "mesajul pe care il transmite public de multa…