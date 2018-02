Stiri pe aceeasi tema

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Uniunea Salvati Romania a anuntat vineri ca initiaza o…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Viorica Dancila, prezenta duminica seara in studioul Romania TV, a vorbit despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, raport care va ajunge pe masa lui Klaus Iohannis.Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader ... Nu sunt jurist, dar am vazut…

- Romanii au iesit din nou in strada. Zeci de manifestanti protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei pentru sustinerea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi si impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Citeste si: Lovitura pentru suporteri: Al doilea cel mai mare stadion…

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu a declarat, sambata, ca a verificat proprietatile PDF-urilor din raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca data de realizarea a documentului este la o zi distanta dupa ce a fost citit, data diferita avand si anexa privind Rezolutia Inspectiei Judiciare.

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Argumentele din Raportul ministrului justitiei Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns în aceasta dupa amiaza la CSM. Documentul va intra în circuitul administrativ al CSM,…

- Augustin Lazar, Procurorul General al Romaniei, este de parere ca Tudorel Toader nu are competenta de a propune revocarea lui Kovesi, ci doar Inspectia Judiciara, care, in opinia sa, ii si preda o lectie despre cum se face o revocare.

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, cere ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie demis imediat. Turcan sustine ca acesta din urma s-a facut de ras, joi, prin argumentele oferite pentru revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta...

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu i-a placut, ca a fost lipsit de claritate si de temeinicie, el spunand ca nu vede motive temeinice, din ceea ce a prezentat ministrul, pentru a propune...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost „motive temeinice” pentru acest demers. „M-am exprimat aseara institutional…

- Valerius Ciuca, profesor la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași, unde Tudorel Toader a fost rector, critica dur prestația ministrului Justiției, intrebandu-se retoric ce a fost “acest jalnic spectacol”, apreciind ca “in anii ’50, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritaților legale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers. "M-am exprimat…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Procurorul șef al DNA Laura Codruța Kovesi a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției. Tudorel Toader a cerut, joi, revocarea lui Kovesi de la șefia DNA

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente “clare si solide”, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al PSD, ...

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care astazi a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Grindeanu și-a reconfirmat poziția…

- Ministrul Justitiei va prezenta, joi, un raport privind activitatea manageriala la DNA, in urma caruia ramane de vazut daca va anunta si o decizie referitoare la procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In situatia in care tot mai multe voci din coalitia de guvernare sustin propunerea revocarii,…

- Raportul pe care ministrul Justitiei l-a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al PSD, Adrian...

- Partidul Social Democrat sustine decizia ministrului Tudorel Toader de a propune revocarea din functie a sefei DNA. Raportul ministrului Justitiei contine argumente solide si clare, spune purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Raportul prezentat joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este unul "absolut devastator", nu doar pentru procurorul-sef al DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza, raport care vorbeste despre "ilegalitati fara precedent" care se pedepsesc din punct de vedere penal, a declarat pentru AGERPRES…

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat în cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente "clare si solide", iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. "Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al…

- Raportul pe care ministrul Justitiei l a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader…

- Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele...

- Aproape 100 de de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”. Jandarmii au vrut sa instaleze garduri de protecție și s-a ajuns la mici incidente, la imbranceli…

- Raportul pe care ministrul Justitiei l-a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre. "Raportul pe care domnul ministru…

- Joi seara, ministrul Justiției, Tudorel Toader a susținut o conferința de presa așteptata de intreaga populație despre soarta șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistul Dan Andronic era de parere inainte de conferința ca ministrul va propune revocarea procurorului șef. Dupa ultimele declarații ale…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- "Eu cred ca domnul ministru va veni și va explica ce concluzii are in raportul domniei sale și va face o propunere președintelui. Nu cred ca va susține in Parlament, cred ca va face o conferința de presa sa spuna ce are de spus. Conform legii, ministrul propune, președintele decide", a declarat Ecaterina…

- O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru ca antreneaza, intr-o…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Liderul UDMR, Klemen Hunor, a anuntat, marti, ca partidul a luat decizia sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu PSD-ALDE, adaugand ca acest acord este unul „extrem de lejer”, deoarece exista numai obligatia de consultare reciproca cand e nevoie de sustinerea partii celuilalt.

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da „lovitura fatala” economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017.

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul PSD a mai…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat ca protestele de sâmbata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea României în afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul…

- ”Aș vrea sa spun o analiza foarte scurta, ca fost politician, nu ca analist politic, in mai multe puncte. In context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut cand, in tot demersul sau pentru apararea justiției, este tradat de catre PNL. In PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației a declarat, joi, ca acele ministere care nu au mers trebuie regândite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca în perioada urmatoare se va stabili…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. ...

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Reactia judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El a adus ca argument…

- Legea privind funcționarea CMS dar și modificarile care vizeaza organizarea judiciara vor intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Senatul este camera decizionala. Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi…

- In recomandarile GRECO exista și imbunatațiri - adoptarea codului de conduita, iar la discuțiile care au avut loc recent intre reprezentanții grupului și o delegație a Romaniei, in perioada 4 - 8 decembrie, la Strasbourg, s-a manifestat o dorința reciproca de colaborare, a declarat, luni, pentru…

- Tudorel Toader aduce argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El aduce ca argument o decizie recenta a Consiliului Constitutional…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca se simte “chiar jignita ca au ajuns Tariceanu si Dragnea sa vorbeasca fara niciun fel de mandat, in numele Parlamentului”, referindu-se la comunicatul comun al liderilor PSD si ALDE in care afirma ca Parlamentul Romaniei “a luat act cu neplacuta…