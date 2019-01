Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a educației ar putea reglementa programul de after school in așa fel incat parinții sa nu mai plateasca acest lucru pentru copiii lor. Ministrul Educației susține ca este nevoie doar de "clarificare legislativa". Ecaterina Andronescu a vorbit despre masurile pe care Ministerul Educației le-ar…

- Potrivit Newsweek.ro, Ecaterina Andronescu nu explica, in raspunsul la interpelare, cand s-au finalizat celelalte 137 de gradinițe, in condițiile in care interpelarea lui Vlad Alexandrescu se referea strict la guvernarea PSD din perioada 2017-2018. Potrivit raspunsului ministrului Educației, alte…

- Ligia Deca a fost intrebata joi, in cadrul unei conferinte de presa, ce parere are despre declaratia Ecaterinei Andronescu potrivit careia plagiatul reprezinta o problema minora pentru invatamantul din tara noastra.“Intrebarea referitoare la declaratiile doamnei Andronescu vizavi de fenomenul…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, susține ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, intr-un interviu pentru HotNews. Ecaterina Andronescu crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca. Intr-un…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, sustine ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Ecaterina Andronescu: Nici nu putem sa ne banuim ca toti suntem hoti in tara aceasta. Nu se poate asa ceva. Am avut profesori, profesorul l-a urmarit, comisia se indrumare, ce au facut toti…

- "Nu am plecat si va dau o veste proasta: nici nu am de gand sa plec din Politehnica, ma duc si indeplinesc misiunea de dascal, ma duc si imi fac orele pentru ca legatura cu studentii mei si cu doctoranzii mei ma tine cu picioarele pe pamant si lucrul acestea este extraordinar de important. Cred ca…

- Absolvenții de clasa a XII-a ar putea sa susțina, in perioada urmatoare, un Bacalaureat profesional, conform ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, care susține ca elevii ar trebui sa aiba posibilitatea de alege intre un Bacalaureat pentru accesul la universitate si un Bacalaureat Profesional.

- Ecaterina Andronescu este un om al politicului, dar si al sistemului educational de mai bine de 20 de ani, iar acum va fi pentru a patra oara ministru al Educatiei. Din toti anii de activitate, cea mai criticata masura a ei a ramas desfiintarea scolilor de meserii in 2009. La acea data, spunea ca toti…