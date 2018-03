Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat ca desi nu intelege de ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut dezvaluiri despre o eventuala implicare a SRI in politica in urma cu sase ani, considera totusi ca e "mai bine tarziu decat deloc". "L-am auzit si eu pe domnul Dragnea. N-am…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat miercuri ca ar trebui schimbate toate legile si create institutii "care nu sunt abuzive" daca sunt adevarate lucrurile pe care le-a spus liderul PSD Liviu Dragnea, in legatura cu posibila implicare a SRI in formarea guvernului USL din 2012. "Daca lucrurile pe…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, a sustinut, miercuri, ca presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, a spus adevarul referitor la implicarea SRI in numirea Guvernului USL din 2012, adaugand ca a fost o slabiciune si din partea partidului.

- Fostul presedinte al tarii Traian Basescu, senator PMP, a afirmat, duminica seara, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa fie "foarte alertat" de voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, primite de acestia la congresul partidului, deoarece respectivele voturi indica existenta…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Alexandra Tanase, a fost alaturi de liderul social-democraților la Congresul Extraordinar al PSD, care a avut loc sambata, la Sala Palatului, din Capitala. Acesta și-a ocupat locul de onoare, in primul rand, alaturi de alte doamne din politica romaneasca. Dincolo de inelul…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". …

- „Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa ințeleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta acțiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva acestui partid. Avem obiective mult mai importante, avem o responsabilitate majora pentru…

- Votul din cadrul Congresului extraordinar al PSD pentru cele 18 functii de vicepresedinti, presedinte executiv si secretar general a inceput, iar candidatii nu au mai fost lasati sa tina discursuri. Desi in programul initial erau prevazute si discursuri ale candidatilor, acestea nu au mai…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Vicepreședintele PSD, Ecaterina Andronescu, și-a prezentat candidatura la funcția de președinte executiv al PSD. Senatorul susține ca o astfel de competiție nu este una in care poate decide „un singur om cine candideaza și cine nu”. Astfel, fostul ministru al Educației a oferit informații despre temele…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, care candideaza pentru functia de presedinte executiv al partidului, a multumit presei vineri, pentru faptul ca "a sustinut starea de normalitate" la care orice formatiune politica trebuie sa se raporteze atunci cand isi asuma responsabilitati pentru tara. "Vreau…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- ”Este avampremiera congresului de maine. Vom vedea cum sunt spiritele daca nu vor fi validate candidaturile celor trei: Ecaterina Andronescu, Codrin Ștefanescu și Nicu Banicioiu. Daca CEx nu va valida candidaturile, atunci sigur ca va fi mult deranj din acest punct de vedere. Daca vor fi validate,…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, intrebata daca i se va accepta candidatura pentru functia de presedinte executiv, ca nu este importanta functia, adaugand ca nu crede ca are sustinerea lui Liviu Dragnea. "Nu cred ca…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, in cadrul evenimentului organizat de 8 Martie - Ziua Femeii, la Ambasada Chinei, ca va candida la funcția de președinte executiv al PSD, ne-au precizat surse participante la eveniment.Citește și: Lista COMPLETA a candidaților la Congresul PSD: cum se…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Rovana Plumb a anunțat ca nu va candida la funcția de vicepreședinte PSD și ca, in schimb, o va susține pe Carmen Dan pentru regiunea Muntenia la Congresul Partidului Social Democrat, care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani. “La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, il compara pe Liviu Dragnea cu Nicolae Ceaușescu, spunand ca diferența dintre cei doi este ca fostul dictator „a facut și cateva lucruri bune”. „Politica este mereu plina de surprize neplacute și mai ales de colegi care și-au exersat temeinic arta de a trada.…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, ca daca trei colegi "camarazi" vorbesc public nu inseamna ca acestia spun realitatea din partid si a sustinut ca nu va mai accepta mici intrigi pentru functii. Afirmatiile vin dupa ce si Gabriela Firea a acuzat ca tensiunile reprezinta "o sinucidere politica".…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD, a vorbit despre Congresul PSD. Aceasta a declarat ca in opinia sa ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu Dragnea sa ii elimine din conducerea PSD pe cei care sunt incomozi, si care au puncte de vedere diferite de ale sefului PSD. „Stiti, pana la urma de ce organizam…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a fost intrebat, in cadrul unui interviu pentru Agerpres, daca se teme ca va fi revocat de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Lazar susține ca nu are de ce sa se teama și considera ca procurorul general al Romaniei trebuie sa fie un exemplu…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a fost intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie. Ecaterina Andronescu a explicat ca aștepta deciziile Comitetului Executiv, pentru a vedea daca…

- Membrii ai aceluiași partid, senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir au schimbat replici acide pe Facebook. Conflictul a izbucnit de la divergențele de opinie cu privire la BNR. Florin Cițu a distribuit pe pagina lui de Facebook un articol despre hotararea judecatoreasca luata luni de Judecatoria…

- Andronescu: Nu ma intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii anticoruptie Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, urmeaza sa fie audiat astazi in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, unde fostul sef al SRI ar trebui sa prezinte un material despre felul in care „a vazut serviciul toata perioada de cand a ajuns si pana a plecat” de la conducerea acestuia.…

- Doua cifre: crestere economica – 7%, inflatie- 4,1%. Aceeasi inflatie de 4,1% bate si cresterea generala a salariilor cu 4%. Jocul cifrelor poate continua cu devalorizarea leului, cu cresterea preturilor, a dobanzilor la banci, cu taxele majorate la nivel local, cu tot felul de inginerii fiscale menite…

- O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru ca antreneaza, intr-o…

- ”Ma indoiesc ca membrii PNL nu cunoșteau legea, dar probabil din dorința de a face cat mai suculente ședințele Consiliului Județean Vrancea au ținut sa introduca acest proiect sau probabil, domnii senatori Catalin Toma și domnul deputat Ioan Ștefan inca nu s-au ințeles cu Liviu (Dragnea n.r.) asupra…

- Vicepremierul Paul Stanescu afirma, luni, ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze de la conducerea institutiei si ca partidul va lua „o decizie politica” in CEx privind „aceasta chestiune foarte grava”.

- In PSD, Liviu Dragnea aproape ca a terminat procesul de izolare/neutralizare a celor care l-au susținut pe Mihai Tudose. Metoda a fost una curioasa. Unii dintre cei mai vehemenți partizani ai fostului premier au fost momiți si recompensați cu funcții. Alții, precum Ecaterina Andronescu, eliminați…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Deputata PSD, Andreea Cosma spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. "Onea mi-a spus ca imi ofera identitate protejata ca sa fac denunt impotriva lui Liviu Dragnea. Am refuzat si am fost trimisa in judecata de DNA.…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a pierdut sefia Comisiei economice din Senat, dupa ce Florin Citu a primit 16 voturi „pentru”, cu 8 mai multe decat acesta. Zamfir este in conflict cu șeful PNL, Liviu Dragnea. Ludovice, Ludovice…Nu te lasi de metehnele care te-au „consacrat” in PNL… Dupa ce, in mod rusinos,…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de invatamant cu fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, au precizat surse din PSD pentru HotNews.ro. Decizia a fost luata in cadrul sedintei grupului senatorilor PSD de luni, la care a participat si Liviu Dragnea.

- Luni seara, dupa 11 noaptea, obosit de un eseu despre Stalingrad – Breaking news-ul care l-a invins pe Hitler, mi-am zis sa fac o pauza de lucruri serioase și sa trec la semințele de ronțait care sint talk-showurile.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

- Codrin Ștefanescu a confirmat vineri seara informațiile publicate de site-ul DC News, mai exact, un dialog tensionat ajuns pana la amenințari grele intre secretarul general-adjunct al PSD și șeful PSD, Liviu Dragnea. Motivul? Decizia numirii ministrilor in viitorul Guvern i-a adus in conflict pe cei…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Tabara guvernamentala din PSD va forța in 2018 demisia sau invalidarea lui Dragnea ca președinte al PSD, afirma consultantul politic Cozmin Gușa, care mai are o veste proasta pentru oamenii puterii: legile justiției nu vor intra in vigoare in forma actuala dorita de parlamentari!Vezi și: Liviu…

- Show in Senat la legile justitiei. Un senator clujean a impartit cartea „Ferma animalelor" Un senator clujean a fost si joi unul dintre principalii protagonisti ai protestelor inedite ale opozitiei din Parlamentul Romaniei. Senatul, ca si camera decizionala, a dat miercuri si joi votul final…