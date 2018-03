Stiri pe aceeasi tema

- Andronescu, despre implicarea SRI in politica: Nu am inteles de ce Dragnea a spus abia acum Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, miercuri, ca nu intelege de ce presedintele PSD Liviu Dragnea a facut dezvaluiri despre implicarea SRI in politica dupa sase ani, dar considera ca „mai bine mai…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Presupusa implicare a lui George Maior in componenta Guvernului Ponta a declansat un noi conflict aprig intre Victor Ponta si Liviu Dragnea. Fostul premier a lansat o provocare pentru actualul lider PSD, dupa ce Dragnea a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau…

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. Ponta precizeaza ca George Maior nu a avut niciun cuvant de spus in formarea Cabinetului si ca ii pare rau ca l-a pus pe Dragnea la Ministerul Dezvoltarii, pentru ca asa „a facut bani…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Liviu Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Victor Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg dovezile – și suntem abia la inceput – despre modul in care generalul cu patru stele Florian Coldea a utilizat Serviciul Roman de Informații implicandu-l in politica și in Justiție. Obiectivele urmarite de șeful operativ SRI au devenit și ele transparente. Instituția…

- Intrebata, la Antena 3, daca este adevarat ca este 'exagerat de fidela' presedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a raspuns: 'Sunt exagerat de fidela partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte multi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea…

- "Am discutat chestia asta in interior si va spun ca sunt multumit de raspunsul pe care l-am primit. In orice caz, se va duce la Comisia de control al SRI. Acolo o sa spuna lucruri mai importante. Cred ca va trebui sa discutam in spatiul public si despre modul in care a fost vanat partidul nostru,…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizita in Romania, in cursul saptamanii trecute. Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes ii raspunde premierului Viorica Dancila, cea care a comparat-o cu Monica Macovei pentru modul cum iși defaimeaza țara. Ana Gomes o ataca extrem de dur pe Viorica Dancila, despre care, pana acum, credea ca e muta sau nu știe sa vorbeasca. Citește și: SURSE…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, marti, in Comisia de control al activitatii SRI, petrecerile care au avut loc la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti aflandu-se, potrivit lui Claudiu Manda, fostul premier Victor…

- Organizația județeana a PSD Constanța, condusa de Felix Stroe, transmite catre centru mesajul de sprijin necondiționat pentru președintele partidului Liviu Dragnea la congresul din luna martie, deși congresul nu va avea rolul sa il reconfirme in funcție. Scopul congresului va fi, de fapt, adoptarea…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta Kovesi. "Vorbea in oglinda Dragnea,…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- Dupa ce Val Valcu a spus ”ca-n cazul Radulescu, bine a facut Dragnea, s-a ocupat de imaginea partidului”, Ecaterina Andronescu a raspuns ironic: ”Poate și-n cazul asta e același lucru”. ”Ceea ce aș mai putea eu sa spun: eu cred ca ar trebui sa existe niște criterii, daca vrem sa facem performanța,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Dupa ce Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona din functia de premier, PSD cauta inlocuitorul acestuia. Luni seara, Liviu Dragnea a declarat ca numele noului premier va fi hotarat marti in CEx, fara a exista liste scurte. Cu toate acestea, imediat dupa ce Tudose a anuntat ca isi va depune demisia, trei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, întrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”. „Eu am facut ce trebuia sa fac”, a declarat Carmen Dan.…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Dragnea, reacție in scandalul Tudose-Dan: ”Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a spus președintele PSD, vineri, la Bacau. Liviu Dragnea se afla in aceasta perioada intr-un turneu in județele din Moldova, pentru a-și securiza voturile, in Comitetul Executiv Național care va avea loc…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Dezvaluiri interesante cu privire la ceea ce se intampla in Guvernul Tudose. Victor Ponta a anuntat ca din informatiile pe care le are Carmen Dan, ministrul de Interne ar vrea sa isi dea demisia din functia pe care o detine.Numai ca fostul premier a precizat pentru presa centrala ca nu face acest…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…