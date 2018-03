Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, senator PSD, a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea Tv, despre Congresul PSD. Aceasta a declarat ca în opinia sa ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu Dragnea sa îi elimine din conducerea PSD pe cei care sunt incomozi, si care

- "Sper sa pastram drumul cel drept", a spus, sambata seara, Ecaterina Andronescu, prezenta in platoul Realitatea TV. Referindu-se la Liviu Dragnea, a spus ca "nu cred ca avea nevoie de aceasta confirmare. Așa cum vad eu ce se intampla in Comitetul Executiv sau in organizațiile din țara, nu cred ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Scolile raman inchise si marti in Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Giurgiu, Ilfov si Teleorman, in timp ce in Braila si Olt cursurile sunt suspendate attt marti, cat si miercuri. In judetele Calarasi si Mehedinti marti vor fi inchise doar anumite scoli, potrivit Ministerului Educatiei.Citește…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca nu se teme ca va fi revocat din functie, reiterand ca nu exista temei legal pentru schimbarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Codrin Ștefanescu a declarat la TVR ca PSD ar trebui sa propuna un candidat la președinție pentru alegerile din 2019 la Congresul din luna martie.Intrebat daca acest candidat ar trebui sa fie Liviu Dragnea, Ștefanescu a spus :"Poate fi, dar trebuie sa iși asume. Sa vina sa spuna ca iși dorește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca la Congresul PSD iși va intreba colegii daca vorbește ”mult și rau”, așa cum a spus Liviu Dragnea. In cazul in care colegii ii vor spune acest lucru, el va pleca acasa.”Nu ințeleg de ce a spus Liviu Dragnea acest lucru public,…

- "Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred ca PSD este un partid serios, care conteaza in aceasta tara, in spectrul guvernarii si al administrarii tarii si cred ca este corect sa vina cu o propunere…

- Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu o propunere de candidat la Presedintie, considera vicepresedintele formatiunii, Ecaterina Andronescu.Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus:…

- Marian Oprișan va fi unul dintre contracandidații lui Liviu Dragnea la șefia partidului, la Congresul extraordinar de luna viitoare. "Sa vedem ce stabilim in organele statutare ale Partidului Social Democrat, in Biroul Permanent. Nu am candidat in anul 2015 la congres pentru ca am spus foarte clar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va fi chemat in coalitia de guvernare pentru a prezenta un punct de vedere privind DNA. Intrebat daca ministrul Justitiei va fi chemat in coalitia de guvernare sa prezinte o situatie privind…

- CS U Craiova s-a impus la limita in deplasarea din Ilfov, impotriva lui FC Voluntari, scor 1-0, iar la finalul partidei Devis Mangia, care a revolutionat echipa din Banie, a fost foarte bucuros pentru cele trei puncte. "Am facut un meci bun, un nou meci in care nu am primit gol. Nu…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Rivalii lui Liviu Dragnea dispar rand pe rand din partid. Presedintele Executiv Nicoale Badalau a anunțat ca nu știe daca va mai candida la congresul din Martie. Mai mult, Dragnea ar putea sa fie singurul candidat la functia de presedinte al PSD in congresul anuntat pentru luna viitoare.…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…

- Un congres extraordinar al social-democratilor va avea loc in luna martie si nu se pune problema de reconfirmare in functie a presedintelui partidului, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu."Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- La Antena 3, Ecaterina Andronescu a afirmat ca ”nu este nicio justificare (n.r. pentru schimbarea sa), dar, daca aceasta este decizia președintelui (n.r. Liviu Dragnea), o respect.” Ecaterina Andronescu a afirmat ca valoarea nu-i este data de funcția pe care o ocupa. Intrebata daca are ceva…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Social-democratul Paul Stanescu a declarat, miercuri, ca directorul SPP Lucian Pahontu i-a transmis printr-un prieten ca e foarte bine sa colaboreze pentru ca va avea protectie, ca Liviu Dragnea va fi executat pana in martie cel tarziu si ca eventual el ar putea sa preiau si partidul.

- Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, într-o interventie telefonica la Realitatea TV, decizia Guvernului de a renunta la serviciile SPP, dupa anuntul facut de Liviu Dragnea la un post de televiziune, conform caruia seful SPP Lucian Pahontu s-ar fi implicat

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a recunoscut, luni, ca formatiunea sa si presedintele Klaus Iohannis au avut puncte de vedere diferite cu privire la nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, însa a subliniat ca aceasta situatie nu a afectat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si „bodyguard” al liderului PSD, Liviu Dragnea, a raspuns arogant si batjocoritor la intrebarile unui jurnalist de la Adevarul privind reprosurile Comisiei...

- Deputatul Victor Ponta a precizat marti ca nu s-a mai întâmplat ca toate deciziile în PSD sa fie luate de un singur om, sustinând ca presedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la presedintele comunist Nicolae Ceausescu încoace.…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a vorbit, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, un document de 225 de pagini, care arata ca doar 33 de masuri promise de Liviu Dragnea in campania electorala au fost implementate de Guvernele Grindeanu si Tudose. 33 de masuri din…

- Internautii nu sunt foarte mari consumatori de produse politice, exista insa o anumita categorie de persoane carora le face placere sa apostrofeze politicienii. Ataca pe ascuns. Vitejia, ca si viclenia, creste in umbra anonimatului. Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de campion al facebook-ului,…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- Europarlamentara Viorica Dancila, apropiata a lui Liviu Dragnea, este propunerea PSD pentru functia de premier, dupa ce Ecaterina Andronescu - o alta varianta luata in discutie - a refuzat din start functia de prim-ministru. Propunerea Vioricai Dancila a fost votata in unanimitate, conform lui Dumitru…

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Liviu Dragnea risca tot. Șeful PSD și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose în ședința de urgența de mâine, potrivit unor surse Realitatea TV.

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a spus, la Adevarul Live, ca Liviu Dragnea nu si-a pierdut autoritatea în partid, întrucât, la sedinta de ieri, a fost sustinut de mai multi lideri PSD.

- Ședința mare in PSD, luni, cand e programat Comitetul Executiv Național! Potrivit unor surse social-democrate, Niculae Badalau este dispus sa-l tradeze pe Dragnea in favoarea lui Mihai Tudose. In schimbul susținerii premierului, al doilea om din partid ar cere intrarea in Guvern a lui Marian Mina.…

- PSD ar trebui sa organizeze un congres in luna martie, este de parere secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu…

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Medicul Mihai Lucan se confrunta cu acuzații cutremuratoare. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV, mediul este anchetat de procurorii DIICOT pentru tentativa de omor. Acesta ar fi secționat intenționat artera unui pacient pentru a-i face rau unui coleg.Citește și: Liviu Dragnea…

- Partidul Social Democrat este un butoi cu pulbere și explozia nu va intarzia sa apara. Deși in public președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar exista grupari in cadrul partidului: ”In fiecare zi citesc pe stiripesurse ca sunt grupari in PSD!”, spunea șeful PSD acum cateva saptamani.Lovitura…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Se sparge monolitul PSD. Omul lui Dragnea de la Cluj nu sustine siluirea Codurilor Penale dorita de zeci de pesedisti Chiar inainte de Craciun, zeci de social-democrați au inițiat un proiect de lege prin care vor sa modifice substantial Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Pesedistii vor…

- Imagini inedite cu Mihai Tudose care scoate limba la Codrin Ștefanescu. Premierul a fost surprins luni seara la un club din București, unde, alaturi de alți social democrați, i-a sarbatorit pe Niculae Badalau și Liviu Dragnea, pe care-l mai cheama și Nicolae. Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…