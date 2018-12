Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul care a insotit cei 22 de copii din Olt la Alba Iulia ”a avut un plan care se pare ca s-a incurcat un pic”, declara directorul Scolii Gimnaziale Daneasa (Olt), Georgian Danescu. Copiii urmau sa doarma fie in tren, fie la o scoala, citeaza...

- Ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a avut prima reacție, dupa ce un profesor si 22 de elevi au venit la parada de la Alba Iulia și neavand unde sa doarma, s-au dus sa se adaposteasca in Catedrala Reintregirii, iar unul dintre copii a ajuns la spital. „Eu cred ca profesorul, in entuziasmul lui,…

- UPDATE: Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a spus ca profesorul care a insotit cei 22 de copii din Olt, care au innoptat in Catedrala din Alba Iulia, a dat dovada de iresponsabilitate si ca vor fi luate masuri necesare dupa ce Inspectoratul Scolar Olt va incheia ancheta. Potrivit purtatorului…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca grupul respectiv a innoptat in catedrala in noaptea de vineri spre sambata, iar in timpul noptii de sambata spre duminica au fost gasiti tot in catedrala, insa unui copil din grup i s-a facut…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat joi, la Alba Iulia, ca va fi crescuta cifra de scolarizare la scolile profesionale si ca se va cauta sa fie gasita o forma de liceu tehnologic dual, cu mai multa practica.

- Cazul tragic al tinerei agresate intr-o scara de bloc din Alba Iulia, de catre un recidivist, a readus in discuție prevederile Legii 169/2017. Este vorba de legea recursului compensatoriu, care reduce pedepsele celor incarcerati in condiții necorespunzatoare. Administrația Naționala a Penitenciarelor…