- Ecaterina Andronescu a fost demisa vineri de premierul Dancila din funcția de ministru al Educației dupa ce a declarat joi seara la Antena 3, in legatura cu crimele de la Caracal, ca ea a invațat sa nu se urce in mașina cu oameni necunoscuți. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila pe Facebook: Am decis…

- Carmen Dan a spus ca e o decizie politica și ca premierul Viorica Dancila nu i-a reproșat nimic, subliniind ca a fost și presiunea strazii, care a venit dupa un an. Intrebata daca a cedat PSD in fața lui Klaus Iohannis, Carmen Dan a raspuns: ”Se pare ca da”. Viorica Dancila a explicat, luni,…

- PSD Alba a hotarat, joi, susținerea premierului Viorica Dancila, la Congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, decizia organizației județene fiind luata cu unanimitate de voturi. Organizația județeana a PSD Alba s-a reunit in structurile statutare pentru a stabili…