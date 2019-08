Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, pentru Libertatea, ca a aflat despre demiterea sa din functia de ministru de la televizor, in timp ce se afla intr-o intalnire, la minister. "Aveam o sedinta cu unul din consiliile ministerului, pentru lucrurile pe care trebuia sa le facem, curente, in minister…

- "Sper sa nu ințeleaga niciun prost ca iau apararea polițistului care a raspuns la apelul la 112 al Alexandrei. Dar hai sa ne dam seama ca ceva nu e in regula cu noi, ca populație. In 2016, la 112 s-a sunat de 11 milioane de ori. 6,5 milioane (!!!!!) de apeluri au fost false, adica in bataie de joc.…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, luni, dupa participarea sa la BPN PSD, ca a vorbit despre moțiunea de cenzura ce va fi depusa de Opoziție la adresa Guvernului. Anterior, premierul Viorica Dancila a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu despre acest subiect, conform…