Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, nu exclude adoptarea unei formule conform careia nu toate scolile sa inceapa programul la ora 8.00. " Ma gandeam - si poate ca acest lucru este valabil in mai multe orase - daca am putea sa gandim o formula: nu toate scolile sa inceapa la ora 8,00.…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, nu exclude adoptarea unei formule conform careia nu toate scolile sa inceapa programul la ora 8.00. ” Ma gandeam – si poate ca acest lucru este valabil in mai multe orase – daca am putea ...

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, ca nu exclude adoptarea unei formule conform careia nu toate scolile sa inceapa programul la ora 8,00, informeaza Agerpres.roPrecizarile au fost facute dupa ce…

- Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a sosit, astazi, la Buzau pentru a se intalni cu directorii de școli și reprezentanții sindicatelor din invațamantul buzoian. Dupa ședința avuta la Sala Mare a Consiliului Județean, ministrul Andronescu s-a deplasat la Palatul Comunal, unde a fost…

- Aproape 1.400 de școli, care au in prezent toalete in curte, vor primi circa 10.000 de euro pentru a achiziționa containere moderne cu baie, pana la sfarșitul anului. Acestea vor fi montate langa unitațile de invațamant. De asemenea, va fi construit un pasaj pentru a putea trece copii din școala in…

- In contextul epidemiei de gripa, unitatile de invatamant din tara, inclusiv cele din judetul Salaj, ar urma sa intre ample actiuni de dezinfectie. Acestea vor avea loc in perioada 4-8 februarie, in perioada vacantei, in special in scolile unde cursurile au fost suspendate in ultimele doua zile din cauza…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Arad, ca si-a propus ca toate scolile profesionale din tara sa devina de tip dual, pentru ca avantajele sunt mai mari, fiind implicati angajatorii, cei care asigura nu doar locuri de practica pentru elevi, dar si locuri de munca…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat, marti, ca școlile se vor inchide, in contextul raspandirii gripei, atunci cand suspendarea cursurilor va fi recomandata de Ministerul Sanatatii.