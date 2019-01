Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Liviu Dragnea pare sa le fi promis mai multor lideri acest loc, dar in cele din urma cel care-l va infrunta pe Klaus Iohannis va fi chiar el. Sau cel putin aceasta este parerea lui Victor Ponta. "Liviu Dragnea va candida din partea PSD la prezidentiale. PSD nu va avea candidat in turul 2. Pentru Iohannis,…