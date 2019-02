Ecaterina Andronescu anunta ca elevii vor primi tablete, pentru a le usura ghiozdanele

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au dat, marți, raport favorabil bugetului Ministerului Educației Naționale, in valoare de 30.829.261.000 lei, in creștere cu 46,73% fața de 2018. In timpul dezbaterilor deputatul Raluca Turcan l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca i-a plagiat un amendament,…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, spera ca din anul viitor toate clasele din Romania sa fie dotate cu tabla inteligenta, iar fiecare elev sa aiba tableta, precizand ca valoarea proiectului este de 400.000.000 de euro. Acesta urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana.

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, spera ca din anul viitor toate clasele din Romania sa fie dotate cu tabla inteligenta, iar fiecare elev sa aiba tableta, precizand ca valoarea proiectului este de 400.000.000 de euro. Acesta urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana."Am ...

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, spera ca din anul viitor toate clasele din Romania sa fie dotate cu tabla inteligenta, iar fiecare elev sa aiba tableta, precizand ca valoarea proiectului este de 400.000.000 de euro. Acesta urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana.

- Ecaterina Andronescu, aflata pentru a patra oara la șefia Ministerului Educației, pregatește o noua reforma in invațamant. Este inca un experiment la care elevii vor fi supuși inca de anul viitor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a participat, ieri, la celebrarea celor 100 de ani de existenta a Colegiului National "Mihai Eminescu" din Constanta. Oficialul de la Ministerul Educatiei a transmis ca toate scolile vor fi dotate cu table inteligente, iar elevii, cu tablete. "Vom sprijini…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca vrea ca din semestrul al II-lea din acest an de invatamant, elevii care au rezultate slabe la clasa sa ia parte la „cursuri remediale”, adica ore suplimentare. Aceste cursuri vizeaza elevii claselor III-VIII.

- Ministrul Educatiei anunta ore suplimentare in scoli pentru copiii care nu au tinut pasul cu programa scolara. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a pana intr-a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat dupa ce criterii si cine ii va selecta pe participanti. A spus insa, intr-o interventie…