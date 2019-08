Ecaterina Andronescu a fost DEMISA de la ministerul Educatiei. Premierul a facut anuntul oficial "Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de Ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate. Sunt afirmatii care arata lipsa de intelegere – punctual, a cazului de la Caracal si, in general, a modului in care trebuie sa ne protejam copiii de rapiri, agresiuni, abuz si trafic de persoane - din partea doamnei Andronescu. Este o atitudine lipsita de responsabilitate, care nu reflecta pozitia Guvernului si care nu imi doresc sa devina asimilata cu Executivul pe care il conduc. Orice astfel ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

