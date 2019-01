Ebola în Suedia? Anunțul oficial Conform autoritatilor medicale locale ”Tanarul (...) care s-a prezentat cu simptome incluzand mai ales scaune cu sange si varsaturi nu sufera de Ebola. Este ce arata rezultatul analizelor', au precizat intr-un comunicat autoritatile medicale din regiunea Uppsala (est). El s-a prezentat mai intai la spitalul din orasul Enkoping, aflat in apropiere de Uppsala. El a fost izolat cu rapiditate si apoi transferat. Serviciul de urgenta al acelui spital a fost inchis, iar angajatii care au intrat in contact cu pacientul se afla sub supraveghere”, este precizarea medicilor. A facut o vizita in Burundi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro A facut o vizita in

Un barbat din Suedia a fost internat in spital cu suspiciune de Ebola, o boala extrem de contagioasa si uneori mortala, care a declansat deja mai multe epidemii in Republica Democrata Congo. Medicii vor face mai multe investigații, pentru a vedea daca se confirma diagnosticul.

Pacientul care a vomat sange a calatorit recent in Africa de Est. Rezultatele analizelor in acest caz urmeaza sa soseasca. Pentru moment, vorbim doar despre o suspiciune de Ebola, au precizat intr-un comunicat autoritatile medicale din regiunea Uppsala, a carei capitala - orasul omonim - se

