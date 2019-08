Ebola în Republica Democrată Congo - Un al patrulea caz confirmat la Goma "Exista un al patrulea caz confirmat de Ebola in orasul Goma. Acest nou caz este sotia barbatului care a murit ieri dimineata", a declarat pentru AFP Boubacar Diallo, coordonatorul responsabil pentru monitorizarea acestui focar de Ebola din partea OMS.



Miercuri, fetita acestui cuplu a fost la randul sau testata pozitiv pentru virusul Ebola, dupa ce a prezentat semne clinice ale bolii, la cateva ore dupa moartea tatalui sau, au informat autoritatile medicale congoleze.



Al doilea pacient cu Ebola, decedat miercuri la Goma, era un barbat care muncea la Mungwalu, in provincia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii din Republica Democrata Congo, Oly Ilunga, si-a inaintat luni demisia in semn de protest fata de "presiunile" exercitate fata de introducerea unui al doilea vaccin impotriva Ebola "de catre actori care si-au demonstrat lipsa de etica", transmite AFP. De asemenea, Oly…

- Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca mai multe fonduri si resurse suplimentare pentru combaterea epidemiei. Potrivit estimarilor OMS, bugetul pentru primele sase luni ale anului este doar pe jumatate acoperit. Robert…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat miercuri cea mai recenta epidemie de Ebola din Republica Democrata Congo drept ''o urgenta de sanatate publica de interes international'', dupa ce mai multe cazuri suspecte au fost identificate in...

- "De la inceputul epidemiei (in august 2018), numarul cumulat de cazuri este de 2.382, dintre care 2.288 confirmate si 94 probabile. In total, exista 1.606 de decese (1.512 confirmate si 94 probabile) si 666 de persoane vindecate", a indicat joi buletinul zilnic al Ministerului Sanatatii."Un…

- Sudanul de Sud si-a intensificat masurile de control la granita cu Republica Democrata Congo dupa ce un caz de Ebola a fost raportat la doar 70 de kilometri de teritoriul sau, au declarat miercuri surse oficiale sud-sudaneze, relateaza AFP.

- 'Acesta este (un moment) istoric', le-a declarat ea colegilor de partid, subliniind ca alegerea sa este 'o dovada in plus ca Suedia liberalilor este o tara a oportunitatilor'. Parintii lui Nyamko Sabuni au trait in exil in Burundi dupa ce s-au refugiat din Republica Democrata Congo, iar in…

- Actrita franceza Emmanuelle Seigner s-a declarat indignata pe retelele de socializare fata de filmul lui Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood', prezentat in competitie la Cannes si care abordeaza asasinarea lui Sharon Tate, un episod tragic din viata sotului sau Roman Polanski, fara ca…

- Gabi Enache (28 de ani) are de ce sa fie mandru! Sotia fotbalistului de la Dunarea Calarasi arata demential! Recent, intr-un centru comercial, Lena a pus pe jar suflarea masculina. Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro!