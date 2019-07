Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile de la Kampala au anuntat miercuri ca un baiat in varsta de cinci ani, originar din Republica Democrata Congo, a decedat in Uganda din cauza Ebola.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și autoritațile de la Kampala au anunțat miercuri ca un baiat in varsta de cinci ani, originar din Republica Democrata Congo, a decedat in Uganda din cauza Ebola, informeaza MEDIAFAX.Baiatul trecuse granița impreuna cu familia sa pentru a primi ingrijiri…

- Peste 2.000 de persoane au contractat virusul Ebola si 1.346 au murit dupa declararea epidemiei in urma cu zece luni in estul Republicii Democrate Congo, potrivit ultimelor informatii oferite de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, relateaza marti AFP.

- Armata SUA va instala corturi in apropiere de frontiera cu Mexicul pentru a gazdui temporar migranti adulti, a caror supraveghere va fi asigurata de Departamentul Securitatii Interne (DHS), a anuntat miercuri Pentagonul, relateaza AFP potrivit Agerpres. Secretarul interimar al Apararii, Patrick…

- Oficiali din domeniul sanatații avertizeaza ca a doua cea mai mortala epidemie de Ebola din istorie ar putea scapa de sub control în cazul în care atacurile lansate de guparile armate din Republica Democrata Congo asupra echipelor și infrastructurii medicale nu vor înceta, informeaza…

- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a vorbit cu ocazia deschiderii celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a OMS, organism decizional suprem al acestei agentii specializate a ONU."M-am intalnit cu presedintele RDCongo si cu oficiali ai opozitiei si am discutat toate masurile care trebuie…

- Peste 111.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent. Acestea sunt persoane care au intrat in contact cu un pacient sau cu apropiati ai acestuia. Vaccinurile nu au fost insa suficiente pentru stoparea dezvoltarii virusului Ebola in anumite regiuni ale tarii, deja afectate din cauza lipsei…

- Barbatul din Kosovo are 28 de ani și a fost depistat de polițiștii de frontiera in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00.30. Se deplasa pe jos, dinspre Serbia spre Romania, și a fost depistat la aproximativ 100 de metri de linia de frontiera, in apropierea localitații timișene Beba Veche.…