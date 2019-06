Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 17 mai, este 16.800, din care 64 de decese. In perioada 13 – 17 mai au fost raportate 83 de cazuri nou confirmate in 13 județe și in municipiul București. Cele mai multe au fost in Neamț – 40, iar in […] Articolul O…

- Karla Karina Galvan Gonzalez a murit la cateva ore dupa ce a suferit intervenția estetica. Aceasta a incetat din viața la o clinica din Monterrey. Cel care i-a facut intervenția estetica a fost un med pediatru, care nu avea pregatirea necesara pentru a realiza operații de acest tip. Dupa operație,…

- O situatie ajunsa la inceputul acestei saptamani in atentia Ministerului Sanatatii a fost comunicata opiniei publice. Patru oameni si-au pierdut viata la Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin. Este vorba despre o noua situatie in care reapar in discutie infectiile nosocomiale. Comunicatul…

- Epidemia de Ebola care afecteaza doua provincii din nord-estul Republicii Democrate Congo a ajuns la 900 si la aproape 1.400 cazuri de febra hemoragica, potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, transmite agenția EFE, citata de Agerpres. Focarul ...

- Cristian Grasu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, a participat, ieri, la o dezbatere pe tema coplații serviciilor medicale private, prilej cu care a fost intrebat de un reporter Pro TV despre situația pacienților in stare grava care sunt programați dupa luni de zile la analize medicale,…

- Epidemia de Ebola din nord-estul Republicii Democrate Congo a provocat moartea a peste 750 de persoane, la opt luni dupa detectarea primului caz, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care urmeaza sa anunte vineri daca este vorba despre o "urgenta de sanatate

- Un barbat din judetul Dambovita a murit din cauza gripei, numarul total al deceselor inregistrate de la inceputul sezonului ajungand la 173, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Decesul a fost confirmat sambata la un barbat in varsta de…

- O femeie din Galați a murit din cauza gripei la un spital din oraș. Persoana avea și alte probleme medicale și nu fusese imunizata impotriva virusului gripal, transmite corespondentul MEDIAFAX.Femeia de 68 de ani a murit in urma cu doua zile la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei…