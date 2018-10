Stiri pe aceeasi tema

- E mare agitație in cuplul format din Elena Basescu și Catalin Tomata! Cei doi pun la punct ultimele detalii in legatura cu botezul micuței Anastasia. Fiica lor va fi creștinata intr-o zi sfanta. Citește și: Ce decizie radicala a luat EBA dupa a treia naștere Elena Basescu și Catalin Tomata au ales data…

- Elena Basescu si iubitul ei, Catalin Tomata, vor sarbatori, saptamana viitoare, botezul fetitei lor, Anastasia. Petrecerea se va desfasura la un restaurant de fite din nordul capitalei, iar invitatii vor fi pe masura, potrivit spynews.ro. "Cred ca stiti ca m-am nascut, pe unii chiar v-am vazut,…

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, solicita luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reacția liderului PMP vine in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a publicat o fotografie Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța…

- Cum arata fetita Elenei Basescu la trei luni Elena Basescu a devenit mama pentru a treia oara la inceputul acestei veri, aducand-o pe lume pe Anastasia. Este primul sau copil cu actualul ei partener, Catalin Gheorghe. Anastasia a fost sarbatorita de curand, iar o fotografie recenta cu micuta a fost…

- Elena Basescu și Catalin Tomata se iubesc mai mult ca niciodata. Zilele trecute, mezina fostului președinte Traian Basescu a ieșit la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Capitala sa ia cina alaturi de iubit și de bebelușa lor. (Console si accesorii gaming)Chiar daca in urma cu aproximativ…

- Chef Florin Dumitrescu se pregatește sa faca al treilea copil și vrea tot o fetița! Indragitul jurat de la“Chefi la cuțite” ne-a dezvaluit cum Ava și Mia, fiicele sale, l-au facut sa-și doreasca o casa plina de prințese, dar și ce planuri are in legatura cu o afacere in care sa implice intreaga familie.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reacționeaza dupa ce Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost declarata neconstitutionala, spunand ca CCR a oprit pentru moment cel puțin cel mai mare jaf din avuția Romaniei.„Curtea Constitutionala a oprit ( pentru moment…