Stiri pe aceeasi tema

Bianca Dragușanu și prezentatorul de la Kanal D cu care are o minunata fetița ar fi tranșat si aspectul financiar al desparțirii. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor informații exclusive despre ințelegerea pe care ar fi facut-o cei doi.

Anca Serea a fost surprinsa fara verigheta și, imediat, au aparut speculațiile. Oricum, Anca Serea a trebuit sa faca fața și zvonurilor conform carora ar urma sa divorțeze de Adi Sana. Așa ca absența verghetei a fost fix cireașa de pe tort. Vedeta a ținut sa…

Andreea Raicu recunoaște prin ce a trecut foarte multa vreme și scrie pe blogul personal despre perioada in care apela la… Photoshop pentru ca toate fotografiile in care aparea sa fie perfecte. Numai ca, in spatele perfecțiunii artificiale, s-au ascuns tristeți și dureri despre care Andreea a scris…

Busu trebuie sa treaca printr-o alta operație, iar veștile date de medici nu sunt deloc bune. Actorul se afla in continuare internat la secția de terapie intensiva a spitalului Fundeni, acolo unde a fost dus miercurea trecuta. Starea indragitului actor și prezentator…

Nicoleta Matea, alias "casnica de la Masterchef", a devenit doar o amintire pentru afaceristul turc Noyan Kirman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a intalnit pe businessman la restaurantul Uanderful, insoțit de doua domnițe cochete, in a caror companie parea ca s-a simțit foarte bine.

Ancheta in cazul Alinei Stiube din comuna bihoreana Tinca, femeia care a murit la inceputul lunii octombrie in urma unei intoxicatii misterioase, ia o noua turnura. Vinerea trecuta, dupa doua saptamani de spitalizare, din care 10 zile a fost in coma indusa, sotul…

Roxana Nemeș, Irina Mohora, Ana Barnoschi, Alina Pana, Anna Roman, Anda Calin, dar și concurentele Bravo ai Stil merg la același salon de infrumusețare! Este vorba despre Evole Lash Brow & Beauty Studio, unul dintre cele mai exclusiviste locații de beauty din capitala!