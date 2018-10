Dupa ce a devenit mama pentru a treia oara, Eba, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu, pare ca s-a schimbat radical. (Cum caștigi bani rapid). Daca, in urma cu cațiva ani, facea senzație pe scena politica de la noi din țara, acum, mezina familiei Basescu, este o mama cu norma intreaga și… patroneasa de […] The post Eba a ajuns patroneasa la pizzeria lui ”Tomata”! appeared first on Cancan.ro .