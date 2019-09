Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat in turneu in zona Golfului, a dat asigurari joi, la Abu Dhabi, ca SUA favorizeaza "o solutie pasnica" in relatia conflictuala cu Iranul, pe care il acuza ca se afla la originea recentelor atacuri impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita, transmite AFP.



La incheierea intrevederii cu puternicul print mostenitor din Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, seful diplomatiei americane a mentionat in fata presei existenta unui "consens" in Golf privind responsabilitatea Iranului in comiterea acestor atacuri.



"Suntem…