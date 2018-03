Stiri pe aceeasi tema

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora - Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate timpurile.

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase monumente emblematice nationale de pe glob vor lua parte sambata la Ora Pamantului, eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest

- Oamenii preistorici au asistat in urma cu 70.000 de ani la un fenomen cosmic unic: o alta stea a trecut prin apropierea sistemului solar la o distanta mai mica de 1 an lumina de Soare, perturband traiectoriile prin spatiu ale mai multor obiecte din Norul Oort, un nor format din trilioane de comete…

- Ziua mondiala a meteorologiei este sarbatorita de peste cinci decenii pe 23 martie. A ajuns o traditie ca in fiecare an, de Ziua mondiala a meteorologiei, WMO sa propuna spre dezbatere o tema de interes universal, pentru toate cele 191 state si teritorii membre.

- Din cauza impactului negativ al schimbarilor climatice, nu mai puțin de 143 de milioane de oameni ar putea fi nevoiți sa se mute in alte regiuni ale țarilor lor din Africa Subsahariana, Asia de Sud și America Latina, conform unui raport emis de Banca Mondiala.

- „Daca crezi ca economia este mai importanta decat mediul inconjurator incearca sa iți numeri banii ținandu-ți respirația.“ Iata o tema de meditație cel puțin interesanta in contextul in care țarile din intreaga lume se confrunta cu seceta, inundații, fenomenele naturale sunt mai intense și mai frecvente,…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti si Asociatia Environ organizeaza, in 22 martie, la World Trade Center din Bucuresti, Sala „New York Auditorium”, o conferinta despre schimbarile climatice si protectia climei, in special pe plan local. Dupa o introducere despre stadiul modificarilor climatice facuta de…

- Oamenii de știinta studiaza in mod constant și dezbat ce alimente ajuta oamenii sa traiasca mai mult. Sa fie vinul care menține creierul sanatos? Va crește cafeaua speranța de viața? Ciocolata te face mai inteligent? Unele studii susțin aceste teorii, insa nimeni nu poate spune cu curtitudine ca intr-adevar…

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Un șofer a fost prins de aparatul radar conducand cu 180 km/h pe un drum național din Tulcea, primind o amenda de 4.785 de lei, pe langa suspendarea permisului. Un barbat din județul Tulcea a fost amendat, luni, cu 4.785 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 180 de kilometri pe ora pe DN 22, in apropierea…

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Echipaje SMURD – Politie – Jandarmi - Politie Locala patruleaza, in aceasta perioada, noaptea pe strazi pentru a descoperi oamenii strazii si a-i convinge sa mearga in adapost. In municipiul Suceava, oamenii strazii sunt condusi la adapostul de noapte "Lumina lina", care ...

- Primarul Constantin Toma a anuntat astazi ca s-a decis ca schimbarile in ceea ce priveste transportul cu autobuzul in oras sa se amane pentru 1 aprilie. Pana atunci, se va circula ca si pana acum. “Este vorba despre cateva probleme tehnice, le vom rezolva, iar de la 1 aprilie de vor opera aceste modificri.…

- Fiica Andreei Banica și-a dat mama de gol in direct la tv. Cel doua au fost invitate in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au dezvaluit amanunte mai puțin știute despre relația lor. Andreea Banica a marturisit ca fiica ei vrea sa cante și ea o va susține in tot ceea ce iși propune. „Mi-a cerut sa o…

- In satul Poiana Horea, la cativa km de Cluj Napoca, oamenii traiesc de cand se stiu fara curent electric. Asta desi o data la patru ani, campania electorala vine cu aceeasi eterna promisiune. In lipsa curentului electric, copiii din sat invata zi de zi la lumina lumanarii. Oamenii locului…

- DECIZIE… Marea majoritate a populatiei europene traieste si munceste in orase, consumand aproximativ 80% din energia utilizata in UE. Acest consum de energie in crestere genereaza emisii de CO2, gaz cu efect de sera, considerat a fi responsabil de asa-numitele „schimbari climatice”. Schimbarile climatice…

- Riscurile de mediu, respectiv fenomenele meteo extreme, determinate de schimbarile climatice, sunt cele mai mari intre cele 30 de tipuri de risc la nivel global, conform The Global Risk Report 2018, publicat de World Economic Forum (WEF) . WEF a inceput, luni, la Davos, Elveția. In plus, 2018 va fi…

- Presedintele american, Donald Trump ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP,

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Atacul s-a produs in fața unui magazin de bauturi, dupa o rafuiala intre doi rivali. Unul dintre ei a tras mai multe gloante dintr-un pistol si a ranit trei persoane, una dintre acestea fiind un barbat roman de 29 de ani, care venise ca turist. Romanul circula pe o bicicleta cand s-au produs…

- Schimbarile climatice vor afecta viata tuturor creaturilor de pe Pamant daca trendul actual continua. In cadrul unui nou studiu au fost simulate fenomenele schimbprilor climatice care ar putea duce la distrugerea oceanelor pana la sfarsitul...

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Biologii au ajuns la concluzia ca unele dintre tipurile de pasari care traiesc in Australia sunt "echipate" cu un penaj unic "nanotehnologic", care inghite 99,95% din lumina si pare mult mai negru decat orice alt material negru de pe Pamant, scrie publicatia Nature Communications. …

- Frig extrem in SUA, inundații masive in Singapore, canicula in Sydney, record de temperaturi scazute in Bangladesh și ger in China; viscol intr-o parte a Japoniei și vreme neobișnuit de calda la Tokyo. Ce se intampla cu vremea, care s-a schimbat atat de mult in ultimul deceniu?

- Temperaturile de primavara din mijlocul iernii au starnit ingrijorare printre oameni. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.CNN a realizat o lista a activitaților umane care duc la schimbarile…

- Doi cercetatori au stabilit ca 2018 va fi anul cutremurelor majore. Aceștia au prezis cel puțin 20 de seisme puternice, din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Anul 2017 a adus șase cutemure severe , in urma carora cateva mii de oameni și-au pierdut viața, și zeci de localitați au fost devastate,…

- Un nou atac extrem de dur vine din partea deputatului Liviu Plesoianu despre propagandistii din Unitatile de Manipulare pe care ii face „neo-comunisti, neo-stalinisti care doresc sa desfiinteze tot ceea ce nu le canta in struna". Politicianul se intreaba: „Cat de #SUPERFICIAL poate fi un om care striga…

- Un fenomen cu totul ieșit din comun a dat fiori oamenilor din mai multe zone ale țarii. O lumina puternica, de forma sferica, a putut fi zarita pe cer preț de cateva minute. Mingea de lumina a disparut la fel de brusc așa cum a și aparut.