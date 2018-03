Stiri pe aceeasi tema

- Gorjencele care fac cumparaturi la Shopping City Targu Jiu pana in data de 15 martie au posibilitatea sa castige unul dintre premiile puse in joc de reprezentantii centrului comercial. „Te asteptam la Info Des...

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- Ei bineee, da. Drake a donat in videoclipul asta aproape un milion de dolari ca sa incurajeze donațiile, in general. I-a mai dat anterior și o bursa de 50.000 de dolari unui student de la o facultate din Miami. O fi sau nu planul Alui de Sus, nu știm. Cert e ca piesa asta ”God`s Plan”... View Article

- Propunerea de bombonica pentru urechi vine in dimineața asta de la Shurubel. ”No more” e o piesa semnata PRETTYMUCH in colaborare cu French Montana. Aduce un pic ca sound cu cel din vremurile N`SYNC. Intr-o zi de luni, cu o piesa ca asta, pare ca prelungim party-urile din weekend. True or not?

- Inca din prima clipa, cand l-a zarit, mama femeii i-a spus ca o sa sufere mult din cauza acestui barbat și a sfatuit-o sa nu se mai vada cu el. In plus, aflase ca barbatul fusese casatorit de trei ori și ca ultima soție i-a fugit de acasa. De atunci, ar fi jurat sa se razbune, sa nu ierte nicio femeie. …

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- Laura a fost azi in studioul Virgin Tonic pentru #RadioTinder, iar dupa ce a dat de foarte multe ori swipe left, George din București a convins-o, in cele din urma, sa dea swipe right. Urmeaza un date interesant! Bogdan, Ionuț și Shurubel au luat-o la intrebari pe Laura și au aflat 5 lucruri despre…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- Gigi Becali a oferit sume de bani impresionante calugarilor de la Muntele Athos, pe care i-a vizitat in numeroase randuri. Gigi Becali, care a ajutat numeroase persoane aflate in mare nevoie , este cunoscut pentru faptul ca este o persoana extrem de credincioasa. El a facut donații pentru multe lacașe…

- A mai trecut o saptamana, iar noi am ramas cu aceleași obiceiuri. Iți aducem un nou episod din Vvlog și te poftim respectuos in casa noastra ca sa vezi cum ne petrecem timpul dupa ce microfoanele se opresc. Aici, de exemplu, Ionuț iși face intrarea de dimineața cu tradiționalul pateu cu branza. Cum…

- DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa... View Article

- A II-a ediție a TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 martie, 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor Alba Iulia. Cea de-a II-a ediție a TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 marite, 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Frumusețea conferințelor TEDx este data de abordarea unui subiect de discuție…

- Fiecare zodie are asociate culori/nuante care ii sunt benefice in viata de zi cu zi, ii pun in evidenta personalitatea sau, pur si simplu, ii poarta noroc. Pornind de la acest principiu, pot fi identificate si cateva culori de rujuri care s-ar potrivi perfect fiecarei zodii in parte. Femeia Berbec –…

- Ei bine da, ne-am intors! Știm ca ți-a fost dor de Vvlog, așa ca pentru primul episod de anul asta avem numai momente unul și unul. Și ca sa nu spui ca ne ținem de farse, te luam tare inca de la inceput cu faza in Shurubel ne-a dat ”șoc” cu vestea ca s-a logodit.... View Article

- Nathan John Feuerstein are 26 de ani, e din America și a inceput sa faca muzica acum 8 ani. Let You Down a aparut in noiembrie anul trecut și se apropie de 20 de milioane de vizualizari pe YouTube. O aducem ca bombonica pentru urechi in Virgin Tonic. Daca exista cineva in viața asta pe... View Article

- Paul Klein, solistul trupei LANY, parea ca știe inca de la inceputul relației cu Dua Lipa ca lucrurile nu vor merge intre ei. Se simte din versurile piesei ”Super Far”, lansata de trupa la puțin timp dupa ce Paul Klein și Dua Lipa și-au oficializat relația. Și daca tot a fost vorba de dragoste, asta…

- Ziua de 9 iunie 2011 a fost una pe care Shurubel și Ionuț nu o vor uita niciodata: este ziua in care baieții porneau pe lungul drum al internetului cu proiectul lor, pornit din pasiune, 10lucruri. Primul episod din 10lucruri se numește “10 lucruri de stiut la prima intalnire” și ne-am gandit ca ți-ar…

- Dupa “Something Just Like This” in colaborare cu Coldplay, e randul unei noi piese de la The Chainsmokers sa intre in lumina reflectoarelor. Sick Boy e ceva diferit fața de ce ne-am fi așteptat de la ei: e o piesa mai profunda și cu un mesaj destul de puternic, pe care va lasam sa-l descoperiți...…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Descoperire macabra langa casa sotilor Maleon! Vecinii sunt ingroziti si vor sa se mute. „Doamne… Nu imi revin. Parca e blestemata zona asta!”. Nenorocirile se tin lant in zona in care si-au gasit sfarsitul sotii Maleon. Aseara, o alta decoperire macabra a inspaimantat vecinii. Nenorocirea s-a petrecut…

- Duplexul in care Bruce Willis iși petrecea timpul alaturi de soția sa Emma Heming este de vanzare, iar suma este una boom. Apartamentul se afla chiar pe Central Park West 271, iar norocoșii cumparatori de vor bucura de o priveliște de milioane. Ferestrele mari, spațiul incapator și cele șase dormitoare…

- Formand un cuplu și in viața reala, rapperul G-Eazy și cantareața americana Halsey au colaborat la o piesa care are deja succes in intreaga lume. Lansata pe 1 decembrie 2017, HIM & I se apropie de 100 de milioane de vizualizari pe YouTube și ne canta povestea de dragoste dintre el și ea. It`s... View…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana are loc premiera mai multor filme tocmai bune pentru zilele libere. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la…

- Al cincilea album pregatit de Justin Timberlake, ”Man of the Woods”, se lanseaza pe 2 februarie, cu doua zile inainte de show-ul de la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american si unul dintre cele mai vizionate evenimente de televiziune din Statele Unite. In varsta de 36 de ani, Justin Timberlake…

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Parasim un pic Europa și mergem pana in Africa, in Nigeria mai exact, la baieții de la Sauti Sol și Patoranking – cei care in momentul de fața au un succes enorm pe continentul african. Melanina e o substanța care da culoare pielii. Daca ai tenul mai inchis, ai mai multa melanina in corp, cei... View…

- Richard Colson Baker, cunoscut dupa numele de scena MGK sau Machine Gun Kelly, este un actor și un rapper american din Ohio. Are 27 de ani și s-a lansat in 2006. Home este o piesa aparuta in noiembrie anul trecut și are peste 45 de milioane de vizionari pe YouTube. Vine in colaborare cu X... View Article

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Am avut parte de cel mai “piele de gaina” moment in prima ediție Virgin Tonic din 2018. Vestit pentru viața lui de burlac și nopțile petrecute pe la petreceri, omul nostru Shurubel ne-a anunțat ca se insoara. Andrei ne-a povestit cum in vacanța de sarbatori petrecuta in Malaga, a cerut-o in casatorie…

- SFANTUL IOAN. MESAJE ȘI URARI. El este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul", pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. SFANTUL IOAN. MESAJE ȘI URARI. Ioan este un nume iudaic: "Iohanan" prescurtare din "Iehohanan" si inseamna "Dumnezeu s-a milostivit". Foarte multi romani care poarta…

- MESAJE, FELICITARI, URARI și idei de SMS-uri de SFANTUL IOAN (ION). Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul”,…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc in fiecare an, pe 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut și cu numele de „Inaintemergatorul”, pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Ioan este un nume iudaic: „Iohanan” prescurtare…

- Se apropie noaptea de Revelion și inainte sa trecem in 2018, atat Uber cat și Taxify au pus de-o lista de recomandari pentru cei care vor sa le foloseasca serviciile, astfel incat sa nu dea o avere pe mașina care sa-i plimbe intre petreceri de Revelion. Pentru taximetriștii tradiționali inca nu a facut…

- Da, s-a intamplat! A fost chiar unul dintre cele mai amuzante momente la Virgin Tonic in 2017. Un #wakeupcall facut intr-una dintre diminețile noaste la Virgin Radio Romania ne-a lasat cu gura cascata. S-a intamplat cand Ionuț a incercat sa o trezeasca pe Iulia, care era extenuata și iritata dupa ce…

- Sarbatorile sunt un prilej bun pentru a-ți cunoaște mai bine colegii de munca, insa procesul asta nu e mereu pe lista lucrurilor tale preferate. Bogdan, Shurubel și Ionuț au trait și ei dialogul “Hei! Sarbatori fericite și….cum te numești?”, așa ca și-au imaginat un scenariu exagerat presarat cu glume.…

- Cei de la BBC spun ca ”River” ar putea sa o detroneze pe ”Perfect” in topul celor mai ascultate piese de Craciun de anul asta. Cert e ca ”River” e new entry in topuri și suntem foooooarte curioși ce urmeaza sa se intample cu ea. O colaborare fresh intre doi titani ai muzicii: Eminem și... View Article

- Daniel din Targu-Jiu are un vis mare, mare de tot: sa ajunga pilot de raliu. Ne-a scris, am citit și am vrut sa-l ajutam sa-și indeplineasca visul, așa ca Bogdan a mers cu el la Academia Titi Aur, unde a petrecut o zi intreaga pe circuit. Chiar daca nu poți sa simți mirosul de cauciuc incins,... View…

- Odata cu scandalul PMB – Uber și cu intenția Primarului General Gabriela Firea de a interzice in București serviciile de car-sharing de tipul Uber și Taxify, ne-am adus aminte de un moment din Virgin Tonic din primavara. Atunci, Bogdan, Shurubel și Ionuț și-au propus a impace un șofer de taxi cu un…

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Jidenna Theodore Mobisson este rapper, cantareț, producator și compozitor american. Are 32 de ani și anul asta și-a lansat albumul de debut. Spune ca se inspira și din muzica nigeriana, pentru ca el este pe jumatate nigerian, din partea tatalui. Altfel, iși declara stilul muzical ca fiind: swank. Boomerang…