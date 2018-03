Stiri pe aceeasi tema

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Recent, artista a povestit o intamplare amuzanta, prin care a trecut. Blonda s-a trezit cu un necunoscut in casa. „Unul care a nimerit in casa. A fost introdus…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numeste „Du-te-ma“. Piesa a fost compusa integral de artista si produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar si single-ul anterior al Deliei, „Fata lu’ tata“.

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- Actrițele de la Hollywood se dau mereu peste cap pentru ca imaginea lor sa arate impecabil. Unele dintre ele insa au fost nevoite sa faca mult mai mult pentru anumite roluri. Ele au trecut chiar prin antrenamente dure ca sa-ți arate ca și-au meritat rolul. Gal Gadot Gal a lucrat 9 luni la sala pentru…

- Tace și face. In timp ce toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”, Delia iși pregatește terenul și se ocupa de partea practica. Fotoreporterii Click! au surprins-o recent la un centru de fertlizare in vitro, de pe strada Polona, din București.

- Vara urmatoare se anunța de-a dreptul incendiara in cinematografe. Studiourile Warner Bros pregatesc pentru lansare ”Ocean’s 8”, producție in care o echipa de femei inlocuiește grupul de hoți profesioniști ai lui Ocean. Gruparea șoc este coordonata de Sandra Bullock și le are in componența pe Cate Blanchett,…

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…

- Cara Delevigne și prietena sa Margot Robbie clar știu cum sa alunge plictiseala. In timpul unei pauze la filmarile pentru Suicide Squad, cele doua se plictiseau așa ca au decis sa faca o farsa cuiva. Și nu și-au ales chiar orice persoana, ci pe prințul Harry. Margot Robbie a declarat ca in acel moment…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Cu toții avem acea intalnire la care ne-am simțit super bine și unic și probabil ca o ținem minte. Ei bine pentru Madonna, acel moment super romantic a fost alaturi de Michael Jackson, in anul 1991 la premiile Oscar. Atunci Madonna l-a invitat pe Michael Jackson ca partener al sau și știm ca in acea...…

- 23 de lungmetraje romanești lansate in cinematografe in 2017 au fost luate in considerare de catre juriu pentru desemnarea nominalizarilor celei de-a XII-a ediții a Premiilor Gopo. Caștigatorii vor fi anunțați in cadrul Galei Premiilor Gopo, care va avea loc pe 27 martie la Teatrul Național din Capitala.…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, mereg la Robin Thicke. Starul “Blurred Lines“, Robin Thicke, a devenit tata pentru a doua oara. El a impartașit cu fanii acest moment unic, postand un filmuleț de cateva secunde, in care o ține in brațe pe micuța Mia Love. Robin Thicke mai are un fiu, Julian Fuego,…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Ei bineee, da. Drake a donat in videoclipul asta aproape un milion de dolari ca sa incurajeze donațiile, in general. I-a mai dat anterior și o bursa de 50.000 de dolari unui student de la o facultate din Miami. O fi sau nu planul Alui de Sus, nu știm. Cert e ca piesa asta ”God`s Plan”... View Article

- Pentru fanii seriei Harry Potter asta va fi o veste super buna. Daniel Radcliffe a decis ca e timpul sa recucereasca marile ecrane, de aceasta data cu un rol provocator și un subiect de film ce va starni intrigi. Cum se apropie data de lansare a noului film in care actorul va juca rolul principal, Daniel...…

- O femeie din China, care calatorea cu trenul, a intrat prin scanerul cu raze X al stației pentru ca a vrut sa-și pazeasca banii din geanta. Responsabilii de securitate i-au comunicat femeii ca și bagajele mici trebuie sa fie scanate, iar aceasta n-a vrut sub nicio forma sa iși lase geanta nesupraveheata.…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Cardi B vorbește super deschis despre nenumarate subiecte, de la a fi feminista și a crede in puterea femeilor, la a fi stripper-ița și cum i-a adus asta faima. “Pot sa fiu subtila sau pot sa muncesc pe branci”, a declarat Cardi B intr-un nou interviu. “Sa fii feminist e un lucru atat de important...…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator PMP a vorbit despre asa-zisa legatura dintre Laura Codruta Kovesi si Dinu Pescariu, unul dintre denuntatorii 'de cariera' din ultimii ani.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor fi invidioase…

- Delia a facut declarații despre dorințele pe care și le punea, de ziua ei, in copilarie, atunci cand sufla in lumanarile de pe tort. Un interviu, inedit, acordat la Antena Stars, scoate la iveala omul implinit, care se bucura de viața și de echilibru pe plan personal, dar și profesional.

- ”Baieții buni se duc in rai, baieții rai iți aduc raiul.” Se pare ca Julia Michaels a scapat de ”Issues” și pana la urma a ințeles cum sta treaba. Direct de pe coloana sonora a filmului ”Fifty Shades Freed”, care apare vinerea asta in cinematografele din Romania, ladies & gents, we have Ear Candy for…

- Kylie Jenner și-a pastrat secreta sarcina, tocmai pentru a pastra momentele in care ii prezinta bebelușului lumea abia dupa ce vine pe lume. Nu ca la varsta asta copilul ar ințelege despre ce este vorba. Clipul a venit odata cu nașterea fetiței, dar este o surpriza pregatita de Kylie și familia sa pe…

- Fana Reese Witherspoon, Alice a lasat o inimioara pe contul ei de Instagram. De ce? “Sunt ca doua picaturi de apa șinu sunt gemene. Blonde, ochi albaștri, frumoase și celebre. Care-i mama, care-i fiica? Rees radiaza alaturi de fiica sa Ava, care s-a facut cat ea de mare. E o copie fidela! Trasa la indigo.”...…

- DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa... View Article

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia. In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Nathan John Feuerstein are 26 de ani, e din America și a inceput sa faca muzica acum 8 ani. Let You Down a aparut in noiembrie anul trecut și se apropie de 20 de milioane de vizualizari pe YouTube. O aducem ca bombonica pentru urechi in Virgin Tonic. Daca exista cineva in viața asta pe... View Article

- Brand-ul de echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza relaxata,…

- Dupa “Something Just Like This” in colaborare cu Coldplay, e randul unei noi piese de la The Chainsmokers sa intre in lumina reflectoarelor. Sick Boy e ceva diferit fața de ce ne-am fi așteptat de la ei: e o piesa mai profunda și cu un mesaj destul de puternic, pe care va lasam sa-l descoperiți...…

- Daca nici voi nu știați unde s-a ascuns superstarul in ultimul timp, iata ca am aflat cu ce-și mai ocupa timpul. Cu toții suntem obișnuiți sa-l vedem pe Justin Bieber in fața camerelor de filmat, de cele mai multe ori fiind urmarit de paparazzi la fiecare pas, dar se pare ca starul și-a descoperit o...…

- Astazi, inima lui Alice, pe Insta, a mers la un makeup artist exceptional, Anar Agakishiev. “Cu mana pe inima, jur ca nu am mai vazut un before/after ca acesta, pana acum! Si nu e singurul. Sute de femei au trait o experienta unica. Arunca un ochi pe acest cont!” Dear friend, @drcahidshahbazov , I made...…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania continua preselectiile pentru cel de-al cincilea sezon, iar inscrierile se pot face pe adresa http://casting.a1.ro/iumor/. Delia, Cheloo si Mihai Bendeac sunt cei trei jurati ”iUmor” in fata carora sute de umoristi din toate tarile lumii si-au prezentat…

- Formand un cuplu și in viața reala, rapperul G-Eazy și cantareața americana Halsey au colaborat la o piesa care are deja succes in intreaga lume. Lansata pe 1 decembrie 2017, HIM & I se apropie de 100 de milioane de vizualizari pe YouTube și ne canta povestea de dragoste dintre el și ea. It`s... View…

- Al cincilea album pregatit de Justin Timberlake, ”Man of the Woods”, se lanseaza pe 2 februarie, cu doua zile inainte de show-ul de la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american si unul dintre cele mai vizionate evenimente de televiziune din Statele Unite. In varsta de 36 de ani, Justin Timberlake…

- Personajul principal Jaybo din videoclipul lui Jay-Z “The Story of O.J” va deveni o marca inregistrata pentru a putea deveni mai mult decat un caracter online. De aceasta data, personajul animat Jaybo va fi printat pe tricouri, hanorace, caciuli, paturi, cani, cocktail shakers și termosuri. Asta dupa…

- Parasim un pic Europa și mergem pana in Africa, in Nigeria mai exact, la baieții de la Sauti Sol și Patoranking – cei care in momentul de fața au un succes enorm pe continentul african. Melanina e o substanța care da culoare pielii. Daca ai tenul mai inchis, ai mai multa melanina in corp, cei... View…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Richard Colson Baker, cunoscut dupa numele de scena MGK sau Machine Gun Kelly, este un actor și un rapper american din Ohio. Are 27 de ani și s-a lansat in 2006. Home este o piesa aparuta in noiembrie anul trecut și are peste 45 de milioane de vizionari pe YouTube. Vine in colaborare cu X... View Article

- Pentru majoritatea artiștilor romani ianuarie este luna in care iși pot lua concediu, fiind o luna cu mai puține concerte, dupa profitabila noapte de revelion. Delia ne-a obișnuit deja cu o plecare intr-o destinație exotica la fiecare inceput de an. Anul trecut a ales Thailanda, insa am mai vazut-o…

- In prima zi din 2018, Virgin Radio Romania iți prezinta care au fost cele mai apreciate și difuzate piese in 2017 in VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 1 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This 2 Sia Never Give Up 3 Imagine Dragons Believer 4 Armin Van Buuren ft. Olaf Blackwood I Need... View…