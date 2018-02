Stiri pe aceeasi tema

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a cumparat cu 21 mil. euro terenul si proiectul primului mall din Sibiu, de la o firma controlata de familia Tanasoiu si de olandezul Eelko Kortaweg.

- Scandal monstru la Draganești-Olt, unde un barbat a fost lovit cu o ranga in cap. A avut, totuși, noroc și a ajuns intreg acasa! La cateva zile dupa incident, agresorul a fost saltat de mascați! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Anda Adam ar avea legatura cu acesta. Nici mai mult, nici…

- O tanara de 20 de ani din Sibiu a fost desemnata sa reprezinte Romania la Miss Europe World 2018. Maria Ioana Hanzu va intra in competiție alaturi de alte 40 de candidate din diferite țari ale lumii. Competiția se va desfasura in Beirut (Liban), in perioada 23 februarie – 14 martie. Maria Ioana Hanzu…

- In urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani intoarce toate capetele și nu este greu de vazut de ce.

- In urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani intoarce toate capetele și nu este greu de vazut de ce.

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Astazi, șoferii au primit o veste neașteptata! Și asta dupa ce comisia juridica a Senatului a acordat azi, 20 februarie, raport de admitere propunerii legislative pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv…

- In urma selectiei nationale, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata sa reprezinte Romania in la Miss Europe World 2018. Competitia se va desfasura anul acesta in Beirut, Liban, in perioada 23 februarie - 14 martie. La concurs vor participa 40 de candidate din tot atatea tari.

- Maria Hanzu, fosta finalista Miss Universe Romania 2017, ne reprezinta țara la Miss Europe World 2018 din Liban. Tanara are 20 de ani, 1.70 m inalțime, dimensiunile sale sunt 85-62-90 și este nascuta in Sibiu. In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018, organizata zilele trecute in…

- In urma unei selectii nationale s-a decis cine va reprezenta Romania in competitia Miss Europe World 2018, care se va desfasura anul acesta la Beirut, in Liban, in perioada 23 februarie - 14 martie. La eveniment vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea...

- In competitie vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea tari, informeaza MEDIAFAX. Nascuta la Sibiu, Maria Ioana Hanzu are 20 de ani, 1,70 metri inaltime, iar dimensiunile sale sunt 85-62-90 cm. Citeste si A vazut la televizor ca iubita sa IL INSELA. Reactia tanarului a facut…

- Maria Ioana Hanzu a fost desemnata, in urma selectiei nationale, sa reprezinte Romania in competitia Miss Europe World 2018, care se va desfasura anul acesta in Beirut, Liban, in perioada 23 februarie - 14 martie, potrivit unui comunicat remis Mediafax.

- In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018 , organizata zilele trecute in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Europe World in tara noastra, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Europe…

- In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018, organizata zilele trecute in capitala de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Europe World in tara noastra, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Europe World…

- Luni, 19 februarie 2018, incepand cu ora 18:00, in sala Symposium a Bibliotecii Nationale a Romaniei va avea loc prezentarea proiectului Mnemonics, care va reprezenta Romania la cea de-a XVI-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura – la Biennale di Venezia.

- Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in mega-exclusivitate, o informatie tinuta "la secret", care nu a aparut nicaieri, pana azi, in presa din Romania. Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat joi, la Beirut, ca implicarea Hezbollah 'in conflictele regionale' ameninta 'securitatea Libanului' si are 'efecte destabilizatoare asupra regiunii', relateaza AFP. Hezbollah, puternica miscare siita libaneza…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Tiriac Collection va prezenta publicului incepand cu luna februarie un Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Modelul completeaza autovehiculele serie limitata create si personalizate special pentru Ion Tiriac, respectiv Tiriac Collection. Odata cu intrarea noului exponat in galerie, Tiriac Collection organizeaza…

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Concursul va avea loc in capitala Portugaliei. Ordinea a fost stabilita luni, prin tragere la sorți, la sediul Primariei din Lisabona.

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…

- Sportivul sucevean Andrei Ostrovanu a debutat in noul an cu o victorie in Romania, la gala SuperPro FightNight ce a avut loc la Sibiu. Evenimentul a fost organizat la initiativa SUPERPRO TEAM, una dintre cele mai titrate echipe din sportul de contact mondial, din care face parte si ...

- Elevii din municipiul alexandria sarbatoresc Centenarul Amrii Uniri așa cum se cuvine. Pentru ei, municipalitatea organizeaza un concurs intre unitațile de invațamant intitulat ”Uniți suntem Romania”. Concursul are drept scop promovarea identitații naționale și aniversarii Centenarului Romaniei 1918-2018,…

- Poiana Brașov va gazdui in zilele de 23 și 24 februarie cea mai mare competitie de schi alpin organizata in Romania – FIS Children Trophy. Concursul, dedicat copiilor de 12, 14 și 16 ani, va avea loc pe partia „Subteleferic”, din masivul Postavaru. Sportivii vor concura la probele de slalom urias si…

- Sporturile extreme revin in weekend in complexul de schi si snowboard Arena Platos din statiunea Paltinis, unde sambata va avea loc un concurs de freestyle, iar duminica va fi sarbatorita Ziua Internationala a Snowboardului, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES. "Unul dintre…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Garoiu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1965); Alin Panzaru , antrenor, f. fotbalist (n. 1976); Bogdan Lobonț , fotbalist (n. 1978); Corneliu Fanateanu , artist liric ONB (n. 1933); Cristian Iacob - actor (n. 1968); Dan Rotaru…

- Romanul Radu Petrescu a fost desemnat cel mai bun junior din lume la baschet 3×3, la categoria sub 18 ani, potrivit clasamentului mondial la aceasta specialitate dat publicitatii de catre Federatia Internationala de Baschet la inceputul anului, informeaza un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe locul…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic din seria Mozartiana, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Theo Wolters si solistii Leonie Wolters (flaut, Germania) si Miruna Vidican (harpa). In program,…

- O rochie unicat, prezentata in premiera in Romania si decorata cu cristale Swarovsky, poate fi vazuta de viitoarele mirese la targul 'Nunta la Palat', care are loc in acest weekend in Palatul Banffy din Cluj-Napoca. Rochia este creatia unui designer libanez si costa 4.000 de euro,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Construirea unei nave de mari dimensiuni este proces laborios si indelungat. La realizarea navei participa direct sau indirect (prin echipamentele furnizate) un „furnicar” de specialisti cuprins intre 1.000 si 3.000 de oameni, iar lucrarea se intinde pe cel putin sase luni. De cele mai multe ori, lucrurile…

- Conditiile sunt ca studentii sa fie inscrisi la cursurile unei institutii de invatamant superior de stat din Romania, la buget sau taxa, la zi, la urmatoarele specializari - automatica si calculatoare, informatica, cibernetica, matematica, inginerie electrica, electronica, telecomunicatii si tehnologia…

- Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" din Sibiu este primul teatru din Romania unde spectatorii care nu aud, fie ei copii sau adulți, pot ințelege ce se intampla pe scena, aici fiind montat un sistem de ascultare asistata pentru persoanele cu deficiențe de auz, potrivit unui comunicat…

- La Complexul Turistic si de Natatie Targoviste s-a desfasurat, in week- end ul trecut , Concursul Tarilor Central Europene la Inot, juniori mici, aceasta fiind cea mai importanta competitie de gen organizata in ultimii ani , in Romania. Au participat sportivi din Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia,…

- Un fond de investiții danez Polaris Capital Management va prelua grupul Premium Porc, in cadrul unei tranzacții estimate la 150 milioane euro. Tranzacția a fost anunțata in presa daneza, citata de zf.ro, care menționeaza ca afacerea se va finaliza pana la finalul anului. Grupul Premium Porc gestioneaza…

- Caminul-spital „Dr. Carl Wolff" din Sibiu functioneaza din banii stransi prin intermediul Asociatiei cu acelasi nume, ai carei membri fondatori sunt reprezentantii Bisericii Evanghelice C.A. din Romania. In urma cu cinci ani, in cadrul acestei institutii a fost creat si un centru in care sunt ingrijite…

- Mai mult de 88.000 de romani au plecat in vacanta in tara in perioada minivacantei de 1 Decembrie, cei mai multi dintre ei au fost in marile orase si in statiunile montane, potrivit unei analize a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cheltuiala medie pentru cazare si mesele…

- Zeci de croitorese lucreaza zilnic inca din septembrie cu materiale din trei culori: rosu, galben si albastru. Fac steaguri pentru Ziua Nationala a Romaniei. De aici, drapelul tricolor pleaca spre magazine, dar si spre autoritati locale si centrale. ”Avem comenzi pentru zeci de mii de steaguri…

- Caștigatorii Olimpiadei CuGeT 2017 Asociația Femeilor de Afaceri Cluj a organizat pentru al treilea an consecutiv Olimpiada CuGeT - un format orginal, unic in Romania. Ediția 2017 a adus premii in valoare totala de peste 19.000 de lei, cu finanțare exclusiv din mediul privat Evenimentul a adus…