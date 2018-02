Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 1.200 de persoane, 41 au acuzat brusc duminica o stare de rau, cu diaree si varsaturi, fiind transferati la spital, unde medicii au stabilit sa sunt infectate cu norovirus, care cauzeaza aparitia gastroenteritei. Virusul este extrem de contagios, putand fi transmis prin apa sau alimente.…

- Liderul formal al Coreei de Nord, Kim Yong Nam va vizita Coreea de Sud in aceasta saptamana ca lider al delegatiei la nivel inalt la Olimpiada de Iarna, a anuntat luni ministerul pentru unificare de la Seul, potrivit Reuters.

- Liderul nord coreean, Kim Jong-un, și soția lui Ri Sol-ju, s-au plimbat noaptea prin Phenian cu un troleibuz. Potrivit presei de stat, liderul nord coreean a spus ca este mulțumit de noul model de troleibuz și și-a exprimat mandria fața de muncitorii nord coreeni. Kim Jong-un a fost…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Coreea de Nord a anulat brusc un eveniment cultural programat in comun cu Coreea de Sud, informeaza Seulul, scrie News.ro, citand BBC. Programat pentru 4 februarie la muntele Kumgang in Coreea de Nord, acesta facea parte dintr-o serie de evenimente inainte de Olimpiada de iarna gazduita de Coreea de…

- Schiorul Ioan Valeriu Achiriloaie, legitimat la clubul Corona Brașov, a facut, in cadrul unei conferințe de presa, cateva precizari legat de vestea primita vineri, ca nu va mai participa la Jocurile Olimpice de la Pyeonchang, Coreea de Sud. „Mi-aș fi dorit ca acum sa anunț ceea ce voi face la Olimpiada,…

- Brazilia, o tara tropicala lipsita de varfuri montane inzapezite si fara traditie in sporturile de iarna, va trimite o delegatie compusa din noua sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Brazilian (COB), citat de agentia EFE. Sportivii…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a indemnat luni armata și poliția sa-l impuște daca va deveni dictator și va incerca sa ramana la putere dupa expirarea mandatului sau. Tocmai de acest scenariu se tem oponenții sai, pe fundalul incercarilor susținatorilor actualului președinte de a modifica legea…

- Cele doua Corei au decis in cadrul discutiilor de miercuri sa formeze o echipa de hochei feminin comuna care sa participe la Olimpiada de iarna de luna viitoare din Coreea de Sud. De asemenea, ele vor participae impreuna, sub un drapel al peninsulei unificate, la ceremonia de dechidere, se spune intr-o…

- Întrecerea "cine are butonul nuclear" mai mare continua, liderul de la Phenian ripostând cu întârziere, dar agresiv la mesajul ironic al lui Trump de la începutul anului.

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Oana Roman și Marius Elisei au implinit 5 ani de relație. Vedeta a postat un mesaj emoționant pentru soțul ei. Fanii i-au felicitat imediat. Oana și Mariu Elisei formeaza un cuplu solid și deși au fost la un pas de divorț, in cele din urma, au reușit sa iși salveze casnicia, iar acum sunt mai fericiți…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Una dintre rachetele balistice lansate anul trecut de regimul de la Phenian a lovit din greșeala un oraș aflat nu departe de capitala Coreei de Nord, potrivit unui raport citat de CNBC. Potrivit unui înalt oficial american citat de publicația The Diplomat, incidentul a avut loc la…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- In 2017, Coreea de Nord a facut teste cu rachete balistice intrecontinentale, precum si cel de-al saselea si cel mai puternic test nuclear, sfidand toate avertismentele si sanctiunile internationale.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Liderul uneia dintre cele mai populare trupe de baieti din Coreea de Sud a murit in varsta de 27 de ani, informeaza luni The independent. Kim Jong-hyun - cunoscut sub numele de Jonghyun - era principalul solist al trupei de K pop SHINee. Tanarul, in varsta de 27, si-ar fi luat viata, a…

- Kim Jong-un l-ar fi executat pe al doilea cel mai puternic om din Coreea de Nord, generalul Hwang Pyong-So. Acesta a disparut in urma cu doua luni, iar serviciile secrete cred ca este posibil ca acesta sa fi fost executat dupa ce ar fi comis o ”imprudența”, scrie Daily Mail. Hwang Pyong-So ar fi disparut…

- O excursie in munti facuta in urma cu o saptamana de liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a fost prezentata pe larg de agentia de presa nord-coreeana KCNA, care a relatat ca atunci cand conducatorul tarii a ajuns in varful Muntelui Paektu pana si vremea, de obicei foarte capricioasa in decembrie, a fost…

- Fost jucator in NBA, Dennis Rodman, a spus ca razboiul declarativ dintre Statele Unite si Coreea de Nord reprezinta un spectacol si a asigurat ca nimeni nu sta cu degetul pe butonul nuclear, intr-un interviu acordat AFP. Rodman este un apropiat al celor doi lideri politici, iar in perioada urmatoare…

- Tensiunile vechi de 60 de ani dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord au avut un cuvant greu de spus, ieri, unde fotbalistii lui Kim Jong-un si capitalistii din sud s-au infruntat in cadrul Cupei Asiei de est. In plus, selectionatele nordului si sudului s-au infruntat la Tokyo, aliat al Coreei de Sud.…

- Donald Trump vrea reformarea sistemului de imigrare in urma tentativei de atentat din New York. Președintele american susține ca acest sistem „permite prea multor oameni periculoși” sa intre in Statele Unite. Akayed Ullah, autorul exploziei din New York, sosise in Statele Unite in 2011, dupa ce obținut…

- "Fara cea mai mica indoiala, noi nu vom opune niciun un blocaj, nu-i vom impiedica pe sportivii noștri sa ia parte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang", intre 9 și 25 februarie, a declarat Putin, citat de agențiile ruse de presa, la o intalnire cu muncitorii de la o uzina din Nijnii Novgorod (Volga).Rusia…

- Liderul grupului PSD la Senat, Serban Nicolae, a anuntat, in sedinta de miercuri a Senatului, ca la reuniunea Comitetului UNESCO, din Coreea de Sud, a fost aprobata includerea Martisorului in patrimoniul cultural al Organizatiei. „Cu foarte putin timp in urma, la reuniunea Comitetului…

- Rusia, țara cu antecedente serioase in ceea ce privește probelemele cu dopajul, a fost exclusa oficial de la Olimpiada de Iarna, competiție ce va incepe in februarie, in Pyeongchang (Coreea de Sud). Decizia a fost luata astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de Comitetul Executiv al CIO, reunit…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, a semnat scrisoarea de invitatie adresata lui Trump, precizand ca "noul an va aduce ocazia de a face bilantul privind progresele realizate, dar si de a prezenta eforturile ce raman de facut pentru poporul american". Starea Uniunii este un…

- 1 decembrie 2017 va intra in istoria fotbalului din Peninsula. Italienii vor deveni spectatori la tragerea la sorti pentru grupele de la Campionatul Mondial din 2018 din Rusia. Dupa 60 de ani, Italia nu va participa la un turneu final. Omul care a "ajutat-o" sa atinga non-performanta, antrenorul…

- Țarile din Europa sunt in pericol, pentru ca se afla in raza de acțiune a rachetelor balistice, care ar putea transporta focoase atomice, dezvoltate de Coreea de Nord, a avertizat un important lider european.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Satrapii liberali ai Clujului încalca legile țarii, bunul simț și împart banii contribuabililor strict pe criterii politice, spune liderul PSD Cluj, Horia Nasra. „Localitațile conduse de primari ai opoziției sunt executate politic de Executivul Consiliului Județean Cluj și…

- Coreea de Nord a testat, marti, o noua racheta intercontinentala, iar dictatorul Kim Jong-un este in al noualea cer. Liderul de la Phenian a anuntat ca tara sa a deveni un stat nuclear. Nord-coreeni au precizat ca noua arma pune in raza sa de acțiune „intreg continentul american” .

- Probabil ca ai auzit de Coreea de Nord. Ma rog, ar fi imposibil ca cineva din lumea asta sa nu auda de Coreea de Nord sau Kim Jong-un. Daca credeai ca știi tot ce se poate despre aceasta țara, afla ca sunt 12 lucruri pe care doar ei le au și pe care doar ei le folosesc.

- Regimul de la Phenian condus de Kim Jong-Un a interzis intilnirile la care se bea alcool si se cinta in toata Coreea de Nord, pentru a contracara impactul sanctiunilor internationale. Interzicerea distractiilor, ca bautura si cintatul, a fost anuntata de Biroul National de Informatii din…

- Liderul suprem din Coreea de Nord, Kim Jong un și președintele SUA, Donald Trump, au ceva în comun: amândurora le place sa se fotografieze la volanul unor mașini de mare tonaj, scrie Daily Mail.

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" în opinia lui Donald Trump, "nu poate sa șantajeze lumea", a avertizat președintele american într-o alocuțiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza

- Presa de stat a Coreei de Nord l-a criticat pe Donald Trump pentru insultele aduse de acesta la adresa lui Kim Jong-un, afirmand ca presedintele Statelor Unite ale Americii merita pedeapsa cu moartea si...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe Twitter ca Kim Jong-un l-ar fi insultat numindu-l „batran” si ca acesta nu ar spune niciodata despre liderul de la Phenian ca este „scund si gras”.

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri „fantasmele dictatorului“ de la Phenian, apreciind ca Asia nu poate fi luata ostatica de catre regimul comunist din Coreea de Nord, relateaza AFP online.