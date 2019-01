Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite, duminica, la iesirea de pe Autostrada A1 spre Bascov, judetul Arges, dupa ce microbuzul in care se aflau noua persoane a ratat o curba, apoi a lovit un parapet.

- Rhianna Shaw, 29 de ani, este o femeie din Marea Britanie care a suferit un accident la schi xi ~a murit pentru 20 de minute. S-a ciocnit cu un alt schior provocand o avalanxE in statiunea St Anton din Austria.

- Trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a iesit in afara partii carosabile, intre localitatile Julita si Nicolae Balcescu din judetul Arad. Traficul pe DN 7, pe sensul Arad- Deva, este blocat.

- Sase persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, marti seara, in urma unui accident produs pe DN1A, in Prahova. Doua masini s-au ciocnit din cauza ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 76, intre localitatile Tasad si Dragesti, judetul Bihor, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si microbuz de transport persoane.Din primele informatii, soferul autoturismului a efectuat…

- DramE fErE margini pentru o tanErE sportivE, de numai 39 de ani. Fosta campioanE la tir, Marianna Pepe, a murit in noaptea de miercuri spre joi, dupE ce a fost bEtutE crunt de fostul partener.

- O romanca e pe patul de moarte, iar prietena ei grav ranita, in urma unui accident grav care a avut loc in Italia, scrie libertatea.ro. Mașina in care se aflau cele doua s-a izbit frontal de un TIR.

- O femeie din China s-a sinucis, omorandu-și și cei doi copii și lasand un bilet in care spunea ca nu poate trai fara soțul ei. Acesta iși inscenase propria moarte, fara știința soției, pentru a...