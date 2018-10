Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 29 de ani a murit intr-un accident cumplit, la Plopeni, in Constanta, masina in care se afla singura rasturnandu-se pe camp, sambata de dimineata. Accidentul s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 8.00, pe DJ 392, intre localitațile Movila Verde și Plopeni. La fața locului au fost direcționate…

- Potrivit reprezentantilor Spitalului judetean Constanta, barbatul implicat in accidentul grav, aproape de Mangalia, s a stins din viata.In aceasta noapte, in jurul orei 02.00, un barbat, in varsta de 28 de ani, din satul Mosneni, comuna 23 August, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Accident teribil vineri dis de dimineata la Chirnogeni, in Constanta, acolo unde masina de paine a facut praf o caruta, iar un om a murit. Accidentul a avut loc in zorii zilei la ieșire din Chirnogeni...

- O fetita in varsta de 11 ani a murit inecata in mare, joi dupa-amiaza, la Mangalia, potrivit unei informatii transmise de purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), Claudia...

- Marea Neagra face noi victime. Joi dupa-amiaza, o fetița de numai 11 ani a fost scoasa din valurile agitate ale marii, la Mangalia. Deși echipajele medicale prezente la fața locului au încercat sa o resusciteze minute în șir, nu au mai putut readuce la viața copila. …

- Un barbat de 50 de ani a murit, azi, înecat în mare, în stațiunea 2 Mai. Deși a fost scos la scurt timp de salvamari și scafandri, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit ISU Constanța, scafandri l-au adus pe barbatul de 50 de ani la mal și au început manevrele…

- MEdElina Florentina Purecel este tanEra de 18 ani care a murit in accidentul de luni searE, din Olt. Iubitul ei a intrat pe contrasens xi s-a izbit frontal de o altE maxinE, iar in urma impactului cei doi au murit pe loc.

- Un accident rutier a avut loc la data de 24 iulie, pe DN 22C, la Mircea Voda, soldat cu moartea unui barbat. Inspectoratul Teritorial de Munca a deschis o ancheta pentru a verifica in ce circumstante s a produs moartea barbatului, angajat la Centrala Nucleara de la Cernavoda. Astfel, conform ITM Constanta,…