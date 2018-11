Stiri pe aceeasi tema

- A fost arestat șoferul care a produs accidentul din Constanța in care au murit doua femei și un copil de 3 ani. El a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 33 de ani, a fost reținut sub acuzațiile de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa,…

- Roxana este tanara care si-a pierdut viata, miercuri seara, in accidentul tragic din Ovidiu. Impreuna cu ea au pierit mama si fetita sa de doar 3 ani. Accidentul a fost produs de un barbat de 33 de ani din Satu-Mare.

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței. Surse judiciare au declarat, joi seara, ca intanța a emis…

- Soferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetita ei, de un an si sase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instantei.

- O tanara de 29 de ani a murit intr-un accident cumplit, la Plopeni, in Constanta, masina in care se afla singura rasturnandu-se pe camp, sambata de dimineata. Accidentul s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 8.00, pe DJ 392, intre localitațile Movila Verde și Plopeni. La fața locului au fost direcționate…

- O fetița de 10 ani a murit, marți, dupa ce a fost spulberata pe trecerea de pietoni de un TIR, in timp ce copila traversa DN 1B, in localitatea Loloiasca, pe trecerea de pietoni. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, un TIR inmatriculat in Moldova, care circula din direcția Ploiești catre Buzau…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost scoasa din apa marii, iar apoi a fost readusa la viața de personalul medical de pe plaja. (Super oferte la accesorii gaming) A fost dusa imediat la Spitalul Judetean din Constanta, dar acolo a decedat. Numarul celor care au murit sezonul acesta in valurile marii a…

- O fetița in varsta de 12 ani salvata din apa marii și readusa la viața pe mal a murit la Spitalul Județean din Constanța. Numarul celor care au murit sezonul acesta in valurile marii a ajuns la 24. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgența din Constanța, fetița a ajuns in stare…