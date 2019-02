centrulnatura.ro: Anul eclipselor 2019

Un an nou, cu noi energii.Un an cu 5 eclipse de soare si de luna , in momente strategice la inceput, la mijloc si la final de an .Incepem anul 2019 cu o eclipsa partiala de soare, pe 5 6 ianuarie.Eclipsele simbolizeaza mari transformari, oportunitati de schimbare.Eclipsele de soare, care se petrec in apropiere de luna noua,… [citeste mai departe]