- Ar fi fost omorata! E acuzatia pe care o fac parintii fetei de 19 ani, care a fost gasita fara suflare pe o plaja din Vama Veche. Fata ar fi avut cateva vanatai pe corp si ar fi fost zgariata pe fata, semn ca, acuza rudele ei, ar fi fost lovita.

- O romanca a trait momente de groaza sambata dis de dimineata, in jurul orei 4, cand s-a trezit cu o masina in garsoniera ei si cu un perete complet distrus, scrie observator.tv. In varsta de 35 de ani, Nicoleta se mutase de o luna in garsoniera de la parterul unui bloc din Roeselare. Citeste…

- Curg rauri de lacrimi in randurile familiei si prietenilor romancei decedata in accidentul din Germania, in urma cu doua zile, in care un autobuz plin de romani s-a rasturnat, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara.

- In accidentul cumplit ce a avut loc pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, Larisa, o romanca de 40 de ani si-a pierdut viata. In urma ei a ramas durere si lacrimile celor care au iubit-o.

- Un vehicul a intrat miercuri in plin intr-un grup de copii in vestul Japoniei, accident soldat cu doi morti si mai multi raniti intre care unii se afla 'in stare critica', a anuntat politia nipona, citata de AFP potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs in cursul diminetii la Otsu, localitate…

- O femeie de 24 de ani din Lugoj si-a pierdut viata in timp ce, alaturi de sotul ei, se intorcea acasa din minivacanta de Paste. Accidentul s-a produs pe raza localitatii Vladeni, judetul Brasov, cei doi soti intorcandu-se la Lugoj dupa ce si-au petrecut sarbatorile la Focsani. Politistii brasoveni au…