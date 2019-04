Stiri pe aceeasi tema

- Este actrita, antreprenoare, activista pentru drepturile copiilor, iar acum este si cea mai frumoasa femeie a anului 2019! Jennifer Garner, in varsta de 47 de ani a reusit sa uimeasca cu naturaletea sa intotdeauna, iar anul acesta a primit titlul dorit de femeile din intreaga lume.

- O femeie din Metes, in varsta de 45 de ani, a fost condamnata la inchisoare cu executare pentru talharie calificata. Pantea Petronela a primit trei ani de inchisoare cu executare, pentru ca a atacat cu spray lacrimogen si a batut cu pumnii si picioarele un barbat caruia ii datora o suma de bani. Potrivit…

- O crima infioratoare s-a produs, in urma cu cateva zile, in Italia, la Marsala. Nicoletta Indelicato, o tanara romanca de 25 de ani, a fost gasita moarta, noaptea trecuta, pe un camp din Sant'Onofrio. Principalii suspecti sunt o alta romanca si iubitul ei italian.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, in 2017, in statia Dristor 1, si a incercat sa ucida o alta in acelasi mod, a fost condamnata definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la inchisoare pe viata.

- Un carabinier a reușit sa surprinda pe toata lumea! Acesta s-a indragostit de Liliana Victoria Sandu, o romanca extrem de cautata de autoritați. Omul legii a scapat-o de pușcarie pe romanca originara din Barlad!

- Dupa aproape doi ani și jumatate de la comiterea unei talharii, patru barbați au fost condamnați in total la 19 ani de inchisoare cu executare, de catre Judecatoria Alba Iulia. Victima lor a fost o femeie din Șibot, care pe atunci avea 92 de ani. Trei dintre barbații care și-au primit decizia in data…

- O romanca, in varsta de 37 de ani, din Belluno, provincia Veneto, a fost arestata pentru ca și-a pedepsit fiica de mai multe ori și a tuns-o zero, pe motiv ca nu ajungea la timp la școala.