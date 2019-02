Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Whoopi Goldberg a absentat din emisiunea „The View” ea a starnit o serie de speculații. The Guardian scrie ca exista o mare sansa insa ca Whoopi Goldberg - prima femeie care a prezentat singura ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, in 1994 - sa ocupe acest rol, informeaza…

- Kevin Hart a declarat ca ia in calcul revenirea in rolul de gazda a galei Oscar 2019, dupa ce Ellen DeGeneres a marturisit ca a vorbit cu reprezentanti ai Academiei Americane de Film pentru a-l sustine in urma controversei care a avut in centru mesaje anti-gay scrise pe Twitter de actor in urma cu…

- Actorii care vor fi prezenti la cea de-a 91-a gala de decernare a premiilor Oscar ar putea deveni gazde ale ceremoniei, a propus actrita americana Sandra Bullock, citata de Fox News. Pentru a rezolva problema cauzata de incertitudinea ce planeaza asupra identitatii gazdei din 2019 a galei…

- Actorul si comediantul american Kevin Hart (39 de ani) a renuntat la rolul de gazda a galei Oscar 2019, dupa ce, in urma unor mesaje homofobe publicate pe conturile sale online in urma cu mai multi ani, Academia Americana de Film i-a dat un ultimatum pentru a se scuza.

- Actorul american Kevin Hart va fi gazda ceremoniei de decernare a premiilor Oscar 2019, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. Vestea a dat-o chiar actorul, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare. El a scris, potrivit sursei citate: „Ani…

- Ceremonia de acordate a premiilor BAFTA va avea loc mai devreme in 2020, pe 2 februarie, cu o saptamana inaintea galei premiilor Academiei Americane de Film, care a fost stabilita in urma cu cateva luni pe 23 februarie, potrivit Variety, informeaza News.ro.Noua data stabilita pentru ceremonia…