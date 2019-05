Ea este noua ȘEFĂ a unei mari companii aviatice românești Oana Petrescu a fost numita in functia de director general al operatorului aerian Blue Air, informeaza compania. Potrivit sursei citate, Petrescu ii urmeaza in functie lui Marius Puiu care, din septembrie 2018, a ocupat functia de CEO interimar in cadrul companiei. "Marius va ramane in continuare alaturi de Blue Air si va reveni la cea mai mare pasiune a sa: de a fi in cockpit si cat mai aproape de pasagerii companiei. El este increzator in viitorul companiei si in abilitatea noii echipe de a asigura o crestere sustenabila", se mentioneaza in comunicatul Blue Air. Oana Petrescu s-a alaturat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

