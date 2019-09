Stiri pe aceeasi tema

- Pe canicula fiecare isi cauta cum poate un pic de racoare. Pentru cei mai saraci insa optiunile sunt limitate, dar nu si imaginatia. Intr-o zona rurala din Cuba cei mici se distreaza si se racoresc intr-o piscina mobila: de fapt este remorca unui tractor.

- In timpul slujbei de inmormantare a lui Marcel Toader toata lumea a fost surprinsa sa vada mai multi copii, de la Asociatia Judeteana de Rugby Constanta, apropiindu-se. Fiecare dintre ei avea o minge de rugby in mana si au venit sa il conduca pe Marcel Toader pe ultimul drum.

- Catalin Botezatu calatorește des, colindand lumea atat in vacanțe, cat, mai ales, prin intermediul prezentarilor sale de moda. Designerul vestimentar marturisește ca, dfiecare data, bagajele sale sunt pline ochi și ca depașesc limita admisa. O parte din excedentul de greutate este datorat trusei de…

- Jandarmul care a fost lovit cu un scaun in cap in timpul unui meci de fotbal a fost externat, luni, de la Spitalul Militar Cluj-Napoca și va intra o perioada in concediu medical, dupa care se va intoarce pentru o reevaluare, potrivit Mediafax.Comandantul Spitalului Militar de Urgența „Dr.…

- Distracție transformata in coșmar, joi seara, unde petrecerea unui majorat a luat o turnura neașteptata. In timp ce majoritatea tinerilor se distrau, in toaleta localului o tanara era violata.

- Un elev, de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Pericei, care a sustinut proba la Limba si materna din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, a fost eliminat din examen. Si asta dupa ce i-a sunat telefonul in timpul probei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- La o luna dupa difuzarea ultimului sezon din "Game Of Thrones", regizorul Miguel Sapochnik, autor in special al episodului Batalia de la Winterfell, s-a confesat. Intrebat de site-ul Indiewire, el a povestit ca voia sa socheze mai mult telespectatorii, dar a fost oprit in elanul sau de creatorii serialului…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța prioritațile partidului pe care il conduce, chiar in timpul discursurilor din Parlament pe tema moțiunii de cenzura."Cele 8 prioritati de guvernare - PRO Romania Citește și: Veste de ULTIMA ORA despre Mihai Constantinescu - Ce au descoperit…