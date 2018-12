Cu toate ca nu a divorțat oficial de sexy-cantareața Carmen de la Salciua, Culița Sterp pare hotarat sa-și refaca viața sentimentala. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Artistul și-ar fi gasit alinarea alaturi de o focoasa bruneta cu care s-a ”ascuns” in Dubai. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, imagini […] The post Ea este noua ”bomba-sexy” a lui Culița Sterp. S-au ”ascuns” in Dubai, dar noi am aflat intreaga poveste! appeared first on Cancan.ro .