- Justin Bieber, unul dintre cei mai cool artiști ai tuturor adolescenților și-a dezamagit cumplit fanii. De la o vreme, cantarețul nu a mai venit cu nimic nou pe piața muzicala internaționala, iar fanii lui aproape ca s-au revoltat pe acest lucru.

- Mai sunt doua luni pana la alegeri, iar in spațiul public au aparut sondaje care arata increderea de care au parte partidele. Ce e drept, procentul mai ridicat este in relație directa cu cel care a comandat sondajul. MEDIAFAX face o radiografie a sondajelor aparute anul acesta, conform Mediafax.Citește…

- Surse din mediul bancar afirma ca Aura Socol, sotia unuia din strategii PSD, Cristian Socol, este favorita in cursa pentru postul de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in locul actualului guvernator, Mugur Isarescu, informeaza economica.net.Schimb de replici intre Sorina Pintea…

- Este cutremur pe aceasta piața din Romania, dupa o dezvaluire-bomba facuta de analistul politic Cozmin Gușa. Patronul Realitatea TV și moderatorul emisiunii „Romania 2019” a dezvaluit ca a fost nevoit sa treaca la amenințari, pentru ca aceasta importanta instituție a țarii sa nu fie acaparata.Potrivit…

- Sumei pentru noul contract a fost acceptata de cluburi, dar a doua propunere a fost respinsa. Argumentul a fost ca, de exemplu, FCSB realizeaza venituri de un milion de euro din panotaj. Peste o luna va avea loc o noua adunare generala, in care LPF și partenerul sau actual vor incerca sa gaseasca…

- Piața imobiliara din Valea Jiului are parte de o mutare bomba. INSEMEX Petroșani are in vedere achiziționarea unui hotel. Institutul de cercetare iși largește activele și cu Hotelul Gambrinus. Potrivit conducatorilor prestigiosului institut de cercetare din țara, tranzacția inca nu a fost perfectata.…

- Domeniul construcțiilor a demonstrat in ultimii ani ca are nevoie de o companie care sa devina un partener de incredere pentru toți cei care au o idee, au și capital și vor sa implementeze un proiect de succes. Gasirea unei astfel de companii nu este o sarcina ușoara. In prezent, exista foarte multe…

- Deprecierea masiva a leului in raport cu euro adice și o serie de beneficii economiei romanești. O spun chiar specialiști in domeniu, care atrag atenția ca deprecierea monedei naționale poate stimula economia."Deficitul comercial record (a atins 13,4 miliarde de euro in primele 11 luni din…