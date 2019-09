Stiri pe aceeasi tema

- Artista de muzica populara, Anamaria Pop, a murit duminica intr-un accident de circulație produs in localitatea Cicarlau din județul Maramureș. Fiul in varsta de 19 ani al cantaretei a transmis un mesaj emotionant pe Facebook pentru mama sa. „Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul…

- Andrei Stefanescu este un coleg model. De ce spunem asta? Simplu. Pentru ca simpaticul prezentator de la Star Matinal nu refuza nimic si este mereu de acord cu toate provocarile la care il supun colegele sale. Asa cum s-a intamplat si in aceasta dimineata.

- Andrei Ștefanescu este prieten foarte bun cu Liviu Varciu. Artistul a declarat la Antena Stars ca nu a aflat cand se casatorește prietenul sau cu Anda Calin, insa este convins ca evenimentul va avea loc in curand. „Sincer, nu stiu nimic! Nu mi-a spus nimic. Si eu sunt curios daca se preconizeaza o nunta.…

- Surprize peste surprize astazi, la Star Matinal! Anda Calin a acordat primul interviu dupa impacarea de Liviu Varciu, iar apoi, bunul sau prieten, Andrei Stefanescu a spus tot ce stie despre planurile de nunta! Fac sau nu pasul urmator?

- Dupa o pauza de aproape doua luni, Andrei Ștefanescu s-a intors alaturi de colegele lui, la carma emisiunii matinale de la Antena Stars. In toata perioada cat a lipsit, acesta a filmat pentru un alt show tv. „Am mai slabit, da, am mai slabit, sunt bronzat. Am luat lectii de dans. Ma bucur ca v-am gasit…

- Astazi a fost ultima emisiune prezentata de Nadir la Star Matinal, alaturi de Nasrin. Artistul i-a tinut locul lui Andrei Stefanescu in aceasta saptamana, iar acum se pregateste si el de vacanta.

- Surprize pentru telespectatorii "Star Matinal" de la Antena Stars. Incepand de astazi, emisunea are un nou prezentator, care ii va tine locul lui Andrei Stefanescu pana cand acesta se va reintoarce la carma emisiunii.

- Roxana Ciuhulescu și-a facut recent o operație de ajustare a pleoapelor și a vorbit despre intervenția chirurgicala, care nu a fost deloc complicata. Vedeta a declarat ca a fost nevoita sa ia aceasta hotarare „E vorba de o operație de ajustare a pleoapelor. Totuși am și eu o varsta și se pare ca pielea…