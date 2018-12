Ea este Miss World 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Mexicului Vanessa Ponce De Leon a fost incoronata Miss World dupa ce a castigat etapa finala a concursului de frumusete de anul acesta, desfasurata sambata seara in orasul Sanya din provincia chineza Hainan, informeaza Xinhua. Miss Thailand, Nicolene Pichapa Limsnukan, s-a clasat pe locul…

- Miss Thailand, Nicolene Pichapa Limsnukan, s-a clasat pe locul al doilea, iar Miss Uganda, Quiin Abenakyo, s-a clasat pe locul al treilea, scrie agerpres.ro. Citeste si Din fosta Miss a devenit Prima Doamna a Malaeziei VIDEO Miss World 2018, cea de-a 68-a editie a concursului international…

- Miss World 2018, cea de-a 68-a editie a acestui concurs international de frumusete, va avea loc pe 8 decembrie in Sanya, o populara statiune estivala de pe insula Hainan din sudul Chinei, informeaza...

- Amaia Izar, in varsta de 21 de ani si nascuta in comunitatea autonoma Navarra, este o tanara blonda superba care a fost aleasa la 15 septembrie Miss Spania 2018, relateaza online ziarul spaniol ABC. Tanara va reprezenta Spania la viitorul concurs Miss World care se va desfasura la 8 decembrie in orasul…