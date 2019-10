Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu, cea mai controversata ispita de la "Insula iubirii", a trecut peste orgoliu si s-a impacat cu fostul iubit. Si nu doar ca s-au decis sa-si mai dea o sansa, dar au si plecat la munte impreuna.

- Geanina de la Insula Iubirii și Costas se pregatesc sa devina parinți, potrivit declarațiilor facute de o ispita apropiata de cei doi. Deși pe insula ambii parteneri s-au inșelat reciproc și și-au vorbit foarte urat, iata ca, pentru ei, iubirea a fost mai importanta și a invins. Așa ca, cei doi indragostiți…

- Ionuț Gojman a venit la Insula Iubirii in postura de concurent, in sezonul 4 și a ramas in Thailanda ca ispita. Parcursul sau in emisiune a fost unul controversat, a trait o experiența din care, fara dar și poate, a invațat. Acum, pentru Ionuț Gojman, Insula Iubirii a luat sfarșit. Alaturi de Maria…

- Cea mai focoasa ispita de la "Insula Iubirii" si-a gasit jumatatea! Paparazzi Spynews.ro l-au filmat pe barbatul care o consoleaza pe Maria Ilioiu, la doar cateva zile dupa ce a renuntat la relatia toxica pe care o avea.

- Certuri și tensiuni intre Diana și ispita George, de la Insula Iubirii, in ediția de luni seara, 12 august. Cei doi au ajuns la concluzia ca au prea puține lucruri in comun, astfel ca sunt pe cale sa puna punct relației. Satul de atitudinea schimbatoare a Dianei, George a marturisit la testimoniale…

- Mircea, cunoscut telespectatorilor din postura de ispita la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a confesat la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars. La emisiunea respectiva, Mircea Moldovan a marturisit ca a fost inșelat de una dintre iubitele sale, prima lui partenera din Italia. "Da, am fost…