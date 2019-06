Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților va vacanta locul de deputat al lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Conducerea forului legislativ astepta, marti, motivarea deciziei in cazul lui Liviu Dragnea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, si, ca urmare, nu poate fi vacantat mandatul de…

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, l-a vizitat pe liderul PSD la Penitenciarul Rahova și susține ca starea lui de spirit este „oricarui om care este intr-o situatie de genul acesta”. Mai mult, aparatoarea susține ca Liviu Dragnea nu se aștepta la o condamnare deoarece se considera nevinovat.…

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat dupa ce l-a vizitat pe liderul PSD la Penitenciarul Rahova, ca starea lui de spirit este una pe care o are oricine intr-o astfel de situație, subliniind ca este „un om minunat” și nu se aștepta la o condamnare, pentru ca se considera nevinovat.„Greu…

- Au fost protestatari care s-au bucurat ca Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost condamnat la inchisoare. Unii dintre ei, printre care deja celebrul Marian Ceaușescu, a desfacut o șampanie pentru a marca evenimentul. Iata imaginea cu Marian Ceaușescu in timp ce se bucura pentru condamnarea…

- Liviu Dragnea (56 de ani), omul din fruntea PSD și președintele Camerei Deputaților, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Sentința este una definitiva! UPDATE 17:20 Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova. Pentru…

- Avocata lui Liviu Dragnea a mers luni acasa la liderul PSD pentru a discuta cu acesta dupa ce ICCJ a decis sa l condamne definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul privind angajarile fictive din Teleorman, relateaza Romania TV. "Este o decizie politica, a declarat Flavia Teodosiu, avocata…

- Avocata lui Liviu Dragnea a mers la locuinta liderului PSD imediat dupa ce Inalta Curte a anuntat decizia de mentinere a pedepsei din prima instanta, de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul Bombonica. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa aplicata de…