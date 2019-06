Stiri pe aceeasi tema

- S-au aflat noi detalii despre accidentul feroviar grav care a avut loc, marti noapte, in localitatea Ciurea din Iasi. Doua persoane au murit, iar o alta a fost ranita grav dupa ce au fost lovite de tren.

- Luka Jovic, 21 de ani, va juca pe "Santiago Bernabeu", iar Eintracht va incasa 60 de milioane de euro la Real Madrid pentru transferul lui. Familia sarbului nu a fost nicidoata bogata si, din acest motiv, atacantul a ajuns sa doarma in masina familiei printre meciuri. "Nu aveam bani de deplasari sau…

- Magistratii radauteni au decis, ieri dupa-amiaza, ca unul dintre cei doi tineri implicati in furtul unui seif, in urma cu circa doua saptamani, sa fie arestat preventiv, iar celalalt sa fie pus sub masura controlului judiciar.Reamintim ca la inceputul acestei saptamani judiciariștii radauteni au ...

- Evoluția perechii euro/leu continua sa fie relativ stabila, media plasandu-se in jurul valorii de 4,76 lei, in timp ce indicii ROBOR pe termen mai lung au revenit pe creștere. Cursul euro a urcat miercuri, de la 4,7599 la 4,7622 lei, maximul al ultimelor trei saptamani, intr-o ședința in care tranzacțiile…

- Cele ma ample alegeri din lume au inceput in India, votantii din 20 de state mergand la urne in prima faza a alegerilor care vor dura sase saptamani, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Ministrul Justiției din Germania, atac EXPLOZIV la PSD: 'Condamn cu fermitate ceea ce fac…

- Mitingurile vestelor Galbene au loc la Paris a 21-a saptamana consecutiv, protestatarii adunandu-se in capitala franceza și in alte orașe din tara pentru a se opune politicilor guvernului președintelui Emmanuel Macron.

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 1-14 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca in prima zi de prognoza vremea se va mentine mai calda decat in mod normal la aceasta data, apoi se va raci, iar intre 2 si 6 aprilie media temperaturilor maxime va fi de 16...17 grade.…

- Ministrul norvegian al justitiei Tor Mikkel Wara a demisionat joi, la doua saptamani dupa ce Serviciul de securitate PST a anuntat ca o suspecteaza pe partenera sa ca a incendiat automobilul cuplului intr-un atac inscenat, informeaza dpa potrivit Agerpres. ''Ultimele saptamani au fost pline…