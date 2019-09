Stiri pe aceeasi tema

- Cei care in urma cu un an isi doreau un mediu de munca dinamic si un loc de munca stabil au ales cariera militara, iar azi visul lor a devenit realitate. Dupa o serie de examene, au fost declarati admisi la Scolile de Subofiteri ale Jandarmeriei si astazi, dupa studiu coroborat cu stagii de pregatire…

- O femeie, de 29 de ani, a suferit rani ușoare in urma unui accident de circulație produs ieri, 5 septembrie a.c., in localitatea Dorolț. La data de 5 septembrie a.c., la ora 09.53, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe DN 19A, in localitatea…

- Astazi, la ora 10:03, s-a produs un accident grav, un autoturism și un camion intrind in coliziune in localitatea Dorolț. Ca urmare a accidentului, o femeie a ramas incarcerata, fiind scoasa din mașina de un echipaj de descarcerare al ISU Satu Mare. Victima a fost preluata in stare de conștiența și…

- Un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Soveja cu Baba Novac. In evenimentu sunt implicate un VW Golf si un Audi inmatriculate in Constanta si o Skoda cu numere de Spania.O persoana din autoturismul Skoda a fost ranita. Femeia a fost transportata la spital.In zona se circula ingreunat.…

- La Acvariul din Constanta au inceput sa sune alarmele si lumea tipa disperata. Din informatii, se pare ca o fata in varsta de 16 ani a fost ranita dupa ce un acvariu a fost spart.Revenim cu detalii. ...

- Ce mai ramane de facut, odata ce ți-au construit o cariera infloritoare? Dupa ce ai explorat tot ce era de explorat, urmatorul pas este sa te relaxezi și sa culegi tot ce ai plantat, evident! Monica Tatoiu este un adevarat exemplu in aceasta situație.

- O femeie a fost scoasa din mare, duminica dupa amiaza, in stare de inconstienta, pe plaja La Stuf din Vama Veche.La fata locului se afla un echipaj SMURD B de la punctul temporar Vama Veche si o ambulanta SAJ C cu medic.Tanara are 19 ani si este din Prahova. Medicii i au restabilit pulsul si va fi transportata…

- ”Sanitarii economiei”, așa cum i-a numit chiar președintele lor, și-au premiat vineri, la Hotel Rapsodia, colegii care au performat anul precedent. Au facut-o la ceas de sarbatoare, in Ziua Naționala a Contabilului Roman.