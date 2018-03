Ea este beauty influencerul care a refuzat 185.000 de dolari pentru o postare pe Instagram

Stiri pe aceeasi tema

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede…

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Dupa dolar, cea mai mare afacere a lumii, americanii au creat businessul perfect: capitalism la incasari, profit si munca, socialism si democratie la utilizare. Adica sa muncesti gratis pentru o companie, chiar sa-ti faca cea mai mare placere, iar compania sa te foloseasca, cu acceptul tau, ca sa…

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Stallone a vrut, de mic, sa joace in filme. A fost refuzat de peste 1.500 de ori! NU! Și-a vandut bijiteriile soției, și-a vandut, contra a 25 de dolari, propriul caine. Apoi a vazut un meci intre Muhammad Ali și un boxer care, deși știa ca va fi invins, se incapațana sa ramana in picioare. Așa a aparut…

- Compania Amazon le ofera angajatlor sume de pana la 5.000 de dolari daca sunt de accord sa isi dea demisia, potrivit Business Insider, scrie Ziarul Financiar.Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, insa se poate dovedi eficienta, incat ajuta compania sa ramana doar…

- Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, insa se poate dovedi eficienta, incat ajuta compania sa ramana doar cu oamenii dedicati. „Vrem ca oamenii care lucreaza la Amazon sa isi doreasca sa fie aici”, a transmis purtatoarea de cuvant a companiei, Ashley Robinson. „Scopul…

- Compania Amazon, deținuta de cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, le ofera angajaților sume de pâna la 5.000 de dolari, pentru a demisiona, potrivit Business Insider.Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, însa se poate dovedi eficienta, încât…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. Modelul Xenia Deli își ține mereu la curent fanii pe Instagram cu activitațile sale profesionale, dar și cele din viața privata. Potrivit postarilor, cel mai mult timp și-l petrece în California, acolo unde ar avea o activitatea ce ține de…

- Oamenii au grija sa publice pe retelele de socializare, asa cum este si de asteptat, cele mai bune imagini in care apar. Totusi, aceasta situatie da nastere la multe asteptari nerealiste de la cei care doresc sa aiba corpul perfect sau sa slabeasca. O tanara pasionata de fitness cu cont pe Instagram…

- Stephen Mader, un fost ofițer de poliție din Virgina de Vest, și-a dat in judecata angajatorul dupa ce a fost concediat pentru ca nu a impușcat o persoana de culoare, fiind primul polițist care a intervenit intr-un posibil caz de suicid, in 2016.

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Un salon de coafor din Dubai a facut un experiment bizar, dar cu efecte uimitoare. A folosit crema de ciocolata Nutella pentru a vopsi perfect parul intr-o nuanța de brunet deschis. Rezultatul a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare. Bloggerul Huda Kattan a filmat și a distribuit pe…

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- Data de 20 iulie 1969 are o importanta deosebita pentru istoria umana, reprezentand ziua in care astronautii Apollo 11 au aterizat pe suprafata Lunii. Pana in anul 1972, NASA s-a intors pe luna de inca cinci ori, iar in cadrul celor sase misiuni lunare, agentia spatiala a lasat in urma 809 obiecte,…

- Familia Stanescu din Pascani obtine lunar, din partea municipalitatii, ajutoare in valoare de aproape 4.000 de lei. Familia este compusa din doi adulti si zece copii. Oamenii incaseaza de la stat ajutoare sub forma de bani si produse alimentare. Astfel, copiii primesc mancare de la cantina sociala,…

- Kate Middleton isi coafeaza parul cu produse de 12 dolari Kate Middleton ofera intotdeauna aparitii impecabile, atat din punctul de vedere al vestimentatiei, cat si al coafurii sau al machiajului. Hairstylistul ducesei, Amanda Cook Tucker, a postat in urma cu ceva timp pe Instagram o fotografie in care…

- In timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business Insider.…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- In era in care tehnologia este la un nivel atat de avansat, oamenii sunt constant conectati la retelele de socializare. Oamenii isi doresc sa ii impresioneze pe ceilalti prin pozele lor de pe Instagram, Facebook si Twitter.

- Australian Open 2018 ne-a aratat o versiune noua si imbunatatita a Simonei Halep. Chiar daca n-a castigat trofeul, romanca a plecat de la Melbourne, convinsa ca, in curand, va veni si momentul ei de glorie.

- Furculita este unul dintre primele lucruri pe care le punem pe masa atunci cand ne pregatim sa mancam. Nu ne imaginam viata fara ea, mai ales ca in cultura noastra mancatul cu mana este considerat un gest de proasta crestere. Totusi,...

- O mama s-a dovedit a fi asemenea unui monstru prin comportamentul de care a dat dovada fața de copii sai. Aceasta avea trei copii adoptați pe care i-a ținut fara sa le dea de mâncare pâna când fiica ei de 16 ani a murit în baie. Nicole Finn (43 de ani) și-a încuiat…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- Este o victorie pentru clienții care iși pot extinde durata de viața a iPhone-ului la un preț mai mic, sporind atat durata de viața a bateriei, cat și performanța sa. Dar ar putea fi un lucru rau pentru Apple spun analiștii de la Barclays. "In timp ce aceasta este o mișcare buna de PR pentru Apple sa…

- Betty Salam si-a uimit fanii cu o fotografie in care semana izbitor cu celebra Kim Kardashian. Mai multe persoane au remarcat asemanarea, scriindu-i acest lucru lui Betty Salam pe contul acesteia de Instagram.

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a evita blocarea acestor aplicatii, relateaza AFP. 'Oamenii din Iran ar trebui…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Daca erai curios sa vezi cum aratau celebritațile in adolescența, uite aici raspunsul. In fotografii, desigur. Contul de Instagram lostinhistorypics a adunat la un loc toate pozele celebritaților dinainte ca aceștia sa cunoasca faima. Printesa Diana It’s been 19 years since Princess Diana sadly passed…

- O jucarie Disney, casti Apple, carduri cadou Netflix si Amazon si sosete Adidas dar si actiuni la celebrele branduri in valoare de 200.000 de dolari sunt cadourile de Craciun pe care rapperul american Kanye West le-a cumparat pentru sotia sa, Kim Kardashian, potrivit nme.com."Printre cadourile…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Prințul Harry a refuzat sa participe la vanatoarea tradiționala de Craciun, din dragoste pentru Meghan Markle. Actrița americana este o aparatoarea ferventa a cauzei animalelor, iar logodnicul ei nu a vrut sa o raneasca, relateaza presa britanica. Meghan Markle și-a petrecut primul Craciun alaturi de…

- Retras din box neinvins, Floyd Mayweather se relaxeaza și incearca sa iși ocupe timpul cheltuind banii caștigați in intreaga cariera. Cunoscut pentru extravaganțele sale, americanul de 40 de ani, i-a lansat o provocare ieșita din comun lui Kobe Bryant, fostul baschetbalist de la LA Lakers. Intr-un comentariu…