Ea este ANTONIA, primul funcționar public virtual din România Introdus anul trecut de Primaria Cluj-Napoca, primul "functionar public virtual" din Romania, pe numele sau Antonia, va trece in etapa de holograma, dupa ce si-a dovedit din plin eficienta, ajutand 24 de ore din 24 cetatenii in rezolvarea problemelor pe care le au cu municipalitatea. Proiectul "Antonia" a fost lansat in 15 aprilie 2018 si s-a dezvoltat frumos intre timp, ajungand sa proceseze 90 de tipuri de cereri, motiv pentru care Consiliul Local Cluj-Napoca a votat saptamana aceasta pentru maximizarea capacitatii lui de functionare, pe baza unui buget de 3,4 milioane de lei, din care 98%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Antonia, primul „funcționar public virtual" din Romania, dezvoltat de Primaria Cluj-Napoca, trece in etapa de holograma, in cadrul unui proiect care costa 3,4 milioane de lei. Acum, Antonia proceseaza peste 90 de tipuri de cereri, potrivit mediafax.Viceprimarul Dan Tarcea a declarat, marți,…

Când a introdus-o pe Antonia, primul functionar public virtual, primarul Emil Boc spunea ca va redirectiona cererile online depuse de cetateni, urmând ca în 6 luni cetatenii sa ajunga sa poarte si discutii cu aceasta. Deocamdata, Antonia este limitata de tehnologie. "Antonia…

