Stiri pe aceeasi tema

- Lumea mondena este in doliu! Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un accident tragic, petrecut in localitatea Sacele, județul Constanța. Designerul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar impactul a fost nimicitor. Razvan Ciobanu ar fi pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila…

- In noaptea de Inviere, un barbat de 31 de ani și iubita lui, o tanara de 16 ani, au murit pe un drum din comuna Hlipiceni. Acum ies la iveala noi informații referitoare la cauza cumplitului accident, dar și primele indicii ale Poliției.

- Imagini ACCIDENT CUMPLIT IN NOAPTEA DE INVIERE. Doi tineri au murit, iar altii 2 au fost ranti grav.Vezi cum s-a intamplat tragedia FOTO Doi tineri au murit, iar alții doi au fost raniți in noaptea de Inviere, dupa ce mașina in care aceștia se aflau, un Volkswagen Passat, s-a dat de mai multe ori peste…

- Doi tineri din Botoșani au murit intr-un accident de circulație produs chiar in noaptea de Inviere. Tanarul s-a rasturnat cu mașina intr-o curte. Șoferul și fata aflata pe scaunul din dreapta nu au supraviețuit, in timp ce alți doi tineri aflați in spate au scapat cu viața. Fata de 16 ani si tanarul…

- Un tanar de 23 de ani a scapat nevatamat dupa ce s-a izbit violent cu mașina intr-un pilon. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Botanica al Capitalei.Impactul a fost atat de puternic incat automobilul a fost rupt in doua.

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei din landul Hesse, o aeronava cu sase locuri avand la bord doi pasageri si un pilot, care decolase din Franta, a luat foc si s-a prabusit langa Egelsbach. Nu au existat informatii imediate in legatura cu identitatea celor doi pasageri. Avionul dotat cu…

- Accident mortal, seara trecuta, pe Calea Aradului din Timișoara. Viața unui tanar in varsta de doar 19 ani s-a sfarșit dupa ce a fost izbit de un autoturism pe trecerea de pietoni. Șoferul in varsta de 21 de ani nu i-a acordat prioritate de trecere barbatului. Accidentul s-a petrecut la trecerea de…

- Adolescenta de 17 ani eleva a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu a ajuns la spital in București in stare foarte grava și din pacate aceasta s-a stins din viața. Masina in care se afla fata alaturi de alți doi tineri și șoferul in varsta de 19 ani care abia obținuse permisul de conducere…