Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani, fiica unui profesor universitar portughez, a murit, iar un alt copil a fost ranit grav intr-un accident rutier produs vineri, 10 mai, in Ungaria si provocat de soferul roman al unui microbuz.

- Cel puțin 28 de persoane au murit intr-un accident produs, miercuri seara, pe insula portugheza Madeira. Un autocar plin cu pasageri a cazut intr-o prapastie, anunța presa portugheza. Accidentul a avut loc in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira, iar autocarul care a cazut in prapastie transporta…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri. Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom. Zona a fost izolata…

- Celebra cantareața de muzica populara Liliana Badea se afla in stare grava, intr-un spital din Ungaria, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier grav. Soțul ei a murit, insa, pe loc, iar acum apar noi detalii despre tragedia care a șocat o țara intreaga.

- Un preot roman, Dumitru Armanca, a murit intr-un accident cumplit ce a avut loc in Croația. Mama lui e in stare critica in spital, iar fiul lui, a suferit rani usoare. Preotul era duhovnic intr-o localitate din Mehedinți. Cei trei calatoreau spre Italia, la fratele preotului. Accidentul a avut loc marti…

- Destin infiorator pentru un tanar de 22 de ani din Iași, implicat intr-un accident in Londra. George Ciortan a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada. Tanarul a murit din cauza ranilor grave. Accidentul a avut loc pe 17 februarie intr-o intersecție din Ilford, o suburbie din estul Londrei.…

- Adolescenta de 17 ani eleva a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu a ajuns la spital in București in stare foarte grava și din pacate aceasta s-a stins din viața. Masina in care se afla fata alaturi de alți doi tineri și șoferul in varsta de 19 ani care abia obținuse permisul de conducere…