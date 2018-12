Stiri pe aceeasi tema

- Puțina lume iși amintește declarația incredibila a Andreei Marin, de acum cațiva ani. In 2010, multa lume a fost martora la declarația incredibila a Andreei Marin, care era pe acea vreme casatorita cu Ștefan Banica Jr., cu care se insurase in 2006. Andreea Marin a fost prezenta intr-o emisiune de farse,…

- Lumea muzicii de peste Ocean a primit o veste cutremuratoare. Roy Hargrove, trompetistul care caștigat de doua ori premiul Grammy, a murit la 49 de ani. Vestea trista a fost facuta pe pagina lui de Facebook, iar managerul sau a dezvaluit care e cauza pentru care a parasit lumea aceasta atat de fulgerator.…

- Dupa ce a fost contactat de reporterii CANCAN.RO și a negat ca soția lui ar fi insarcinata, Gabriela Cristea i-a spus, in direct, lui Tavi Clonda ca vor avea un copil. Toți fanii au așteptat cu sufletul la gura sa inceapa emisiunea Gabrielei Cristea! Lumea a așteptat o declarație din partea prezentatoarei…

- Gratiela Gavrilescu a fost intr-o delegatie de sase zile in Chile in perioada 16-21 octombrie, iar potrivit jurnaliștilor de la Adevarul.ro doua zile le-a petrecut pe Insula Pastelui din inima Pacificului. Insula este faimoasa pentru statuile sale din piatra reprezentand capete de om.Citește…

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce s-a aflat vestea ca Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Barbatul s-a stins din viața la varsta de 44 de ani, iar pana in acest moment nu se cunoaște cauza morții lui. Trupa “All That Remains” a postat un mesaj in care iși exprima regretul și…

- Fosta campioana mondiala la tenis de masa Georgeta Pitica a decedat, sambata, la varsta de 88 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Tenis de Masa.(CITEȘTE ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CA E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CA ARE BINECUVANTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL…

- Danya Gibson, in varsta de 16 ani, a fost injunghiata de o colega de clasa, miercuri, din cauza geloziei. Iubitul agresoarei se despartise de ea si incepuse o noua relatie cu Danya Gibson. Un membru al liceului din Detroit i-a acordat Danyei primul ajutor, dar tanara a murit o ora mai tarziu, la spital.…