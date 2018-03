Stiri pe aceeasi tema

- Facebook are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. Facebook sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti…

- Se umbla la averea fostului primar al Buzaului. Dupa actiunile in instanta ale Primariei Buzau, pentru recuperarea unor prejudicii constatate, de-a lungul timpului, de Curtea de Conturi, si in asteptarea primei sentinte in Dosarul „Orizont“, Constantin Boscodeala are noi probleme. A fost executat de…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Ratarea play-off-ului l-a costat scump pe antrenorul Vasile Miriuța. Conducerea clubului Dinamo București a luat decizia de a renunța la tehnician, numindu-l in funcția de antrenor principal al echipei pe Florin Bratu. In varsta de 38 de ani, fostul atacant al lui Dinamo va avea parte de un debut infernal…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- A vandut un apartament ca sa-și poata achita o factura-record la telefon, dar acum are case cat n-ar putea sa le numere pe degetele de la ambele maini. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au strans o avere din care ar putea trai liniștiți pana la adanci batraneți. Milioanele de euro adunate le-au…

- S-a descoperit ca se pot spune multe adevaruri despre personalitatea unei pesroane in funcție de ora la care s-a nascut. Daca nu stii ora la care te-ai nascut, intreaba-ti parintii. Iata ce spune ora la care ai fost adus pe lume despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur.…

- Alina Albert, un renumit parapsiholog, a facut o serie de previziuni de-a dreptul șocante despre ce urmeaza sa se intample in Romania. Conform acesteia, Bucureștiul va fi scaldat in sange. „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe…

- Mirela Vaida s-a desparțit de emisiunea ”Acces Direct” la finalul anului trecut, atunci cand titulara de drept a postului, Simona Gherghe, a revenit. Vineri, surpriza in platou: Vaida și-a facut, din nou, apariția. Nu pentru a prezenta emisiunea, insa, ci ca invitat. Mirela Vaida a fost intampinata…

- Sapte din 10 romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar cei mai multi romani vor aloca intre 51 si 100 de lei pentru cadou, cel mai putin dorite cadouri fiind jucariile din plus, potrivit unui sondaj desfasurat de Provident la nivel national. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

- Deși oamenii legii merg pe ipoteza logica, susținuta de dovezi, ca Alexei Mitachi și-a ucis cu sange rece soția, apoi s-a sinucis, rudele barbatului nu sunt de aceeași parere. Mai mulți dintre apropiații criminalului cred ca el nu ar fi putut face așa ceva și ca sigur a exista o a treia persoana care…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- Sistemul medical este in alerta maxima! Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri seara, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal. Numarul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 47. Este vorba despre un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Tulcea,…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre ei erau foarte clare și simple. „Lucrurile sunt foarte simple. Intre mine și Ileana…

- Berbec – Nu te increde astazi in sfaturile unui prieten sau ale unui apropiat al familiei, deoarece s-ar putea sa iți induca in eroare judecata și ca atare sa comiți unele greșeli…copilarești! Alege-ți bine și rațional colaboratorii cu care vrei sa lucrezi și nu te entuziasma la primul om care iți iese…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- Cristian Ionut Apostol este director adjunct economico administrativ in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27.05.2016, Apostol nu detine bunuri imobile. Aceeasi situatie o regasim si in declaratia completata in anul 2017.Cristian Ionut Apostol are…

- Dupa ce indicele industrial Dow Jones a scazut la inceputul saptamanii cu 1.175 de puncte, iar joi cu inca 1.033 de puncte, ajungand la o scadere totala de aproximativ 10%, cea mai mare scadere saptamanala de dupa criza, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut 93 de miliarde de dolari din…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Din motive pe care el le știe, iar noi le putem banui, primarul de azi, de ieri și dintotdeauna al comunei Parța, tehnicianul veterinar Mihai Petricaș ... The post Exclusiv. Cel mai bogat primar din Timis iși ține secreta averea appeared first on Renasterea banateana .

- Verestoy Attila, decedat miercuri la 63 de ani, era politicianul cu cele mai mare investitii la bursa romaneasca: doar din "foamea de bani a statului" a incasat dividende de 1 mil. lei. Senatorul UDMR avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende…

- Coreea de Nord acuza Statele Unite ca acumuleaza armament strategic in Peninsula Coreea pentru a putea lansa un atac in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna. Phenianul avertizeaza ca detine armament nuclear cu care sa riposteze. Ambasadorul Coreei de Nord la ONU, Han Tae Song, a cerut SUA sa opreasca…

- Mariana Timotin (Grama), profesoara de la Facultatea de Drept a USM al carei sot gestioneaza una dintre cele mai importante companii din domeniul vitivinicol, a avut in anul precedent venituri de peste un milion de lei și a terminat construcția unei case de 152,6 metri patrați.

- Aplicații asemanatoare cu WhatsApp sunt folosite pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti.

- Simona Halep și-a adjudecat acum cateva minute primul set al confruntarii din turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6 cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a eliminat-o pe Zarina…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari. Forbes estimeaza averea neta a omuui de afaceri la 104,4 miliarde de...

- Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4-, crescandu-i averea neta cu 1,4 miliarde de dolari. Valoarea actiunilor Amazon a crescut cu aproape…

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- In urmatorul sfert de secol, in nordul Angliei, de-a lungul unei autostrazi, va creste o padure de 25 de mii de hectare. Ambitiosul proiect prevede plantarea a nu mai putin de 50 de milioane de copaci.

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Potrivit datelor statistice din Canada, cele mai sarace familii canadiene au inregistrat cresteri ale veniturilor mari in ultimii ani. Din 2013, averea gospodariilor celor mai saraci canadieni, 20% din totalul canadienilor, a crescut, in termeni reali, cu 24%. Acum, venitul mediu net al unei familii…

- Interviu cu Cristina Oglinda, avocat Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Cum evitam escrocheriile imobiliare, la ce detalii trebuie sa acordam atenție la prima întâlnire cu agentul imobiliar sau cu proprietarul locuinței pe care urmarim sa o procuram? Decizia…

- Chiar daca este una dintre țarile care sufera cel mai mult din cauza sancțiunilor internaționale impuse, Coreea de Nord are totuși un colac de salvare neexploatat la maxim, adica resursele minerale.

- Cartea Recordurilor (Guinness World Records) are o istorie de mai bine de jumatate de secol. Ideea de a publica o astfel de carte i-a venit in 1951 irlandezului sir Hugh Beaver. Astazi, o noua editie a Cartii Recordurilor apare in fiecare an, cu recordurile aduse la zi. Ea contine o colectie recunoscuta…

- Dupa moartea lui Catalin Chelu, cele 5 femei cu care a avut relatii de-a lungul vietii, dar si mama afaceristului au deschis mai multe procese pentru a primi cate o parte din avere. Dupa ce concubinele acestuia facusera front comun contra mamei, ele au devenit dusmance, iar acum si-au intentat procese…

- Majestatea Sa Regele Mihai I, gonit din țara de autoritațile comuniste pe 3 ianuarie 1948, a ramas, dupa abdicarea din 30 decembrie 1947, și fara averea pe care o deținea in nume propriu sau in numele Casei Regale a Romaniei. Dupa Revoluția din 1989 insa, Regele Mihai a inceput, incet-incet, conform…

- Grupul austriac OMV a finalizat o tranzactie privind preluarea unei participatii de 24,99% la zacamantul Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din Rusia, de la grupul german Uniper, o tranzactie care ii va majora productia de hidrocarburi din Rusia cu aproape un sfert,…