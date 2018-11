Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante in orasul Zaragoza, din nordul Spaniei. O romanca de 29 de ani, de origine din Sibiu, a fost asasinata in stil mafiot chiar in fata casei in care locuia, de la marginea orasului...

- Femeia de origine romana a fost ucisa miercuri, 21 noiembrie, chiar in fata casei sale din Zaragoza. Politistii spanioli care ancheteaza acest caz sustin ca romanca a fost executata in stil...

- O romanca a fost omorata in stil mafiot in Spania, impușcata de doi barbați chiar in fața casei in care locuia, intr-un cartier marginaș al orașului Zaragoza, și și-a dat ultima suflare in brațele surorii ei.

- O romanca a fost executata in stil mafiot in Spania, chiar in fața casei in care locuia. Poliția banuiește ca a fost vorba despre o reglare de conturi in stil mafiot. Femeia a murit chiar in brațele surorii sale iar atacul a avut loc intr-un cartier marginaș al orașului Zaragoza. Victima a fost așteptata…

- O romanca a fost executata in stil mafiot in Spania, fiind impuscata de doi barbati chiar in fata casei, la Zaragoza. Maria avea 29 de ani si a murit in bratele surorii ei, care a asistat ingrozita la tragedie. Maria Marian, o sibianca stabilita impreuna cu tatal si sora ei in Spania, la Zaragoza, e…

- O romanca de 47 de ani a avut o moarte teribila in Spania. Fiul ei era la cativa metri de ea, si a privit neputincios cum se stinge mama lui. Orasul in care muncea romanca, Noblejas, langa Aranjuez, a decretat trei zile de doliu. Femeia lucra la un depozit de fructe si legume, Florette, in […] The post…

- O tanara romanca de 24 de ani a murit, vineri, 14 septembrie, intr-un accident rutier... The post Tragedie in Spania. O romanca de 24 de ani a murit iar tatal sau a fost ranit in urma unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie fara margini in Spania, unde o romanca de doar 24 de ani a murit in urma unui teribil accident. Madalina Maria se afla in masina cu tatal ei pe o autostrada, insa un TIR a lovit msina in care se aflau in plin, accidentul avand loc vineri, potrivit presei din Spania.